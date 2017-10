Ești din Constanța și vrei ajutor la încălzire? Cum poți beneficia!

Chiar dacă vremea este mai blândă decât în aceeași perioadă a anului trecut, nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim cum ne vom încălzi la iarnă. Grija e chiar mai mare pentru cei nevoiași, care nu își permit cheltuielile pentru încălzirea locuinței. Cei care abia fac față acestor costuri pot beneficia de ajutoare de la autorități. Reprezentanții Primăriei Constanța anunță că începând de miercuri, 25 octombrie, se pot depune cererile pentru solicitarea acestui sprijin. Condițiile în care puteți beneficia de ajutoare le puteți afla din pagina 4 a cotidianului nostru.

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEȘTI PENTRU A BENEFICIA DE SPRIJIN

Ajutoarele la încălzire se acordă familiilor sau persoanelor care locuiesc singure și care au venituri reduse. Pentru a beneficia de acest sprijin, venitul pentru fiecare membru de familie nu trebuie să depășească 786 de lei, în cazul celor care utilizează energie termică în sistem centralizat. Persoanele singure care folosesc aceeași sursă de încălzire vor primi subvenție dacă venitul lor nu depășește 1.082 de lei pe lună. De asemenea, cei care folosesc ca principală sursă de încălzire gazele naturale, cărbunii, lemnele, combustibilul petrolier sau energia electrică vor primi ajutor de încălzire doar dacă nu depășesc venitul lunar de 615 lei pe persoană. Dosarele de solicitare a ajutoarelor trebuie să cuprindă actele de identitate ale membrilor familiei, o adeverinţă eliberată de către asociaţia de locatari și, dacă este cazul, certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț ori alte documente solicitate. De asemenea, dosarele trebuie să includă și documente care să dovedească veniturile, cum sunt adeverința de salariat, talonul de șomaj, pensie, alocație pentru copii sau indemnizație, precum și o adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2016, în care sunt precizate toate veniturile membrilor adulţi. De asemenea, dacă solicitați ajutoare de încălzire, trebuie să includeți în dosar și actul locuinței (act de proprietate, închiriere, moștenire etc.).

UNDE SE DEPUN DOSARELE DE SOLICITARE A AJUTOARELOR

Cei care îndeplinesc toate condițiile au timp să își depună solicitările până în 20 noiembrie. Constănțenii care utilizează energie termică în sistem centralizat pot depune cererile la sediul Primăriei de pe strada Ecaterina Varga nr. 25 - 27. Cei care folosesc drept combustibil gazele naturale și energia electrică trebuie să depună dosarele la sediul din incinta City Park Mall, bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, etaj 1 (aripa nouă). Locuitorii care se încălzesc cu lemne de foc trebuie să meargă la sediul Serviciului Public de Asistență Socială de pe strada Amzacea nr. 13. Dosarele de solicitare pot fi depuse de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00. Pentru orice nelămuriri, persoanele interesate pot apela numele de telefon menționate mai sus sau pot trimite e-mail pe adresa ajutoareincalzire@spas-ct.ro. „Reamintim că informații referitoare la Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere, condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, actele necesare în vederea acordării acestui ajutor, termenele și condițiile de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere se găsesc pe site-ul www.primaria-constanta.ro/spas”, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

CINE NU BENEFICIAZĂ DE AJUTOR

Nu toate persoanele și familiile care se înscriu în criteriile privind venitul maxim au dreptul la ajutoare. Cei care au în proprietate mai mult de o casă, dețin un automobil mai nou de 10 ani sau orice alt tip de autovehicul (utilaje agricole, bărci cu motor, motociclete), au depozite în bănci mai mari de 3.000 de lei ori dețin terenuri agricole și animale a căror producție anuală depășește 1.000 de euro (în cazul persoanelor singure) sau 2.500 de euro (pentru familii) nu au dreptul la ajutoare de încălzire.

CÂND VOR AVEA CONSTĂNȚENII CĂLDURĂ

Cu toate că încă este cald afară, mulți abonați RADET se întreabă când vor avea căldură. Directorul RADET Constanța, Liviu Popa, a precizat pentru cititorii cotidianului „Telegraf” că se va furniza energie termică sub formă de căldură după ce timp de 3 zile consecutiv se înregistrează 10 grade Celsius sau sub 10 grade C, între orele 18.00 și 6.00. „Așteptăm să vedem cum va evolua vremea și vom lua o decizie. Cu siguranță că nu îi vom lăsa pe cetățeni fără căldură. Noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere să furnizăm agentul termic în sistem centralizat“, a afirmat Popa.