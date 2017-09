Eşti mamă eroină, faci mulţi copii, ieşi la pensie mai repede! Suntem tâmpiţi?

12:32:35 / 24 August 2017

Pentru Marius

Poate isi doreste copii, dar nu 3 sau mai multi, legea este intradevar cam aberanta, nu e vorba doar de sate, dar ganditi-va la cati copilasi fac rromii, ca femeile la ei au copilul pe post de acesoriu, daca nu il are in burta il are in brate si daca nu e in brate e de mana si variantele mai sunt si combinate. Tot pe ei ii ajuta legea....