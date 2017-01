Eşti tânăr şi specialist in IT?

Tinerii IT-işti din ţările UE au posibilitatea să câştige bani frumoşi şi să fie luaţi în vizor de specialişti de la Google şi Skype dacă participă la primul maraton pentru dezvoltarea unei aplicaţii care să verifice calitatea conectării la internet de pe telefonul mobil. Această competiţie va fi organizată în zilele de 8 şi 9 noiembrie în Parlamentul European şi la ea se pot înscrie tineri specialişti în IT din toate ţările UE. Anunţul a fost făcut de europarlamentarul sucevean Petru Luhan, care este de altfel co-organizator al evenimentului i care a spus că acesta este primul Hackathon din Parlamentul European.El a precizat că titlul acţiunii din PE reprezintă un joc de cuvinte, hack-a-thon, un maraton de 24 de ore pentru dezvoltarea unei aplicaţii care să verifice calitatea conectării la internet de pe telefonul mobil. Evenimentul se va desfăşura timp de două zile cu 24 de ore efective de lucru şi va reuni tineri specialişti IT din mai multe ţări şi are ca scop iniţierea unor dezbateri europene pentru îmbunătăţirea calităţii conexiunii la internet pe telefonul mobil.“Tinerii cu profil IT din România şi alte state UE trebuie să profite de această oportunitate şi să se înscrie pană pe 17 octombrie pentru a-aş dovedi abilităţile în domeniu. Aceştia vor fi asistaţi de specialişti pe toată durata evenimentului. Sunt aşteptate în primul rând idei din partea cunoscătorilor în domeniu”, a menţionat europarlamentarul sucevean.El a mai spus că în ce priveşte cheltuielile de transport, cazare şi masă pentru cele două zile de la Bruxelles, aestea vor fi suportate integral de organizatori, pentru toţi participanţii, iar câştigătorul va primi un premiu de 5000 euro.Tinerii care doresc să se înscrie la acest concurs pot consulat pagina evenimentului, www.euhackathon.euLa festivitatea de premiere din cadrul Parlamentului European vor participa reprezentanţi ai Comisiei Europene, europarlamentari, reprezentanţi ai Google sau Skype şi al altor firme din domeniu, a mai arătat Luhan.