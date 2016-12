Estimarea privind contracţia economiei, înrăutăţită

România va înregistra o contracţie economică de 2% în acest an, urmată de o revenire slabă anul următor, potrivit Economist Intelligence Unit (EIU), care a revizuit prognoza din septembrie, care anticipa o scădere a Produsului Intern Brut (PIB) de 1,2%. „România se confruntă cu măsuri dure de austeritate şi estimăm o contracţie de 2% pentru acest an, urmată de o recuperare slabă anul viitor. Rezistenţa la reducerile de cheltuieli ar putea cauza instabilitate”, avertizează EIU într-un raport privind perspectivele economice globale. Autorităţile române, Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană estimează că economia se va contracta cu circa 2% în acest an, iar în 2011 va creşte cu 1,5%. Pentru regiunea Balcanilor, care include România, Bulgaria, Serbia şi Croaţia, EIU anticipează o contracţie de 0,9% în acest an, urmată de o creştere de 2,7% anul următor. Menţinerea dezechilibrelor externe înseamnă că o serie de economii din Balcani rămân vulnerabile la crize. Statele din regiune sunt expuse, de asemenea, la efecte ale problemelor din Grecia, ca urmare a relaţiilor investiţionale, comerciale, bancare şi a remiterilor.