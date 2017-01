Estimarea privind inflaţia, revizuită

BCR a revizuit în scădere estimarea privind inflaţia la finele acestui an, de la 4,5%, la 4%, pe baza modificării agendei privind majorarea accizelor, a declarat Dumitru Dulgheru, analist economic al băncii. „Inflaţia a crescut brusc în ianuarie (1,7% faţă de luna precedentă) pe seama majorării accizelor şi deprecierii cursului de schimb la care sunt calculate. În februarie trendul s-a inversat, iar inflaţia a revenit la 4,5%. Inflaţia medie ar trebui să ramână pe un trend descendent în 2010, putând ajunge la circa 4,5%, faţă de 5,6% anul trecut”, se arată într-un raport al BCR. Economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, a menţionat că, potrivit scenariului de bază, rata anuală a inflaţiei va fi de 4% la finele acestui an, ceea ce înseamnă că există încă loc pentru reducerea dobânzii de politică monetară. Banca Naţională a României (BNR) a redus de la începutul anului dobânda de politică monetară cu 1,5 puncte procentuale, la nivelul minim record de 6,5%. Anghel anticipează că dobânda de politică monetară va scădea până la 6% în vara acestui an, pentru ca apoi să existe o perioadă de menţinere a ratei. „Nu trebuie să ne gândim că va exista un trend liniar al inflaţiei. În luna martie, rata anuală va scădea, pentru ca, în aprilie, să se accelereze uşor, din cauza unei posibile creşteri a preţurilor medicamentelor, combustibililor şi energiei”, a spus Anghel. Analiştii BCR notează că posibilitatea apariţiei unor puseuri inflaţioniste la nivel lunar arată că inflaţia s-ar putea situa mai degrabă în partea superioară a intervalului ţintit pentru acest an, de 2,5% - 4,5%.