Estimarea Raiffeisen: „Inflaţie de 4,5% la finele anului”

Inflaţia a atins în decembrie nivelul maxim, iar din ianuarie va intra pe un trend descendent accentuat, potrivit unui raport al Raiffeisen Bank privind perspectivele economice ale României în 2011. Rata anuală a inflaţiei va coborî de la 8% în decembrie, la 6,7% în ianuarie şi va fluctua între 6,6% şi 7% până în iunie, urmând ca, în iulie, să înregistreze o nouă scădere substanţială, uşor sub 5%. În raport se arată că este aproape o certitudine că rata inflaţiei va scădea în acest an, ca urmare a efectului pozitiv al factorilor de natură statistică, şi anume majorarea taxei pe valoarea adăugată în 2010. Incertitudinile sunt legate doar de viteza procesului dezinflaţionist. Raiffeisen anticipează că rata anuală a inflaţiei va atinge la sfârşitul acestui an 4% - 4,5%, în timp ce aşteptările Băncii Naţionale a României (BNR), de 3,4%, sunt ceva mai optimiste.