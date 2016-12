Estimări pentru asigurările de viaţă

Piaţa asigurărilor de viaţă a stagnat în 2009 şi va creşte în acest an cu până la 10%, susţinută de poliţele cu componentă investiţională şi asigurările de sănătate, estimează directorul general al Alico Asigurări România, Theodor Alexandrescu. „Anul 2009 a fost aşa cum ne-am aşteptat, în stagnare, însă 2010 va fi mai bun, cu o creştere de până la 10%, adică sub ceea ce am avut în 2007 sau 2008. Piaţa va creşte însă cu siguranţă”, a declarat Alexandrescu. Evoluţia pozitivă a pieţei se va baza pe introducerea asigurării în pachetele de salarizare, pe reforma sănătăţii şi pe dezvoltarea cererii de poliţe unit linked, cu componentă investiţională, pe fondul creşterii Bursei, potrivit şefului Alico, una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă din România.