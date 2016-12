Estimări pesimiste privind economia

România se confruntă cu măsuri severe de austeritate, care ar putea provoca instabilitate politică, iar economia va scădea cu 1,2% anul acesta, dar va reveni pe creştere în 2011, potrivit estimărilor Economist Intelligence Unit (EIU). „România se confruntă cu măsuri dure de austeritate, iar economia se va contracta cu 1,2% în acest an, înainte de a reveni pe creştere în 2011. Rezistenţa la reducerile de cheltuieli ar putea duce la instabilitate politică”, se arată într-un raport al EIU privind perspectivele economice globale. Într-un raport din iulie, EIU indica pentru România o contracţie economică cu 0,6% în acest an şi o creştere de 0,8% a Produsului Intern Brut (PIB) în 2011. Pentru Balcani, regiune care include Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia, EIU anticipează o scădere economică de 0,2% în 2010, urmată de un avans de 3,1% în 2011. „În Balcani, economiile rămân vulnerabile la criză. Statele sunt expuse la problemele Greciei, din cauza legăturilor la nivelul investiţiilor, comerţului, sistemelor bancare şi remitenţelor”, menţionează raportul. Europa Centrală şi de Est, regiune formată din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Slovenia, va înregistra o creştere economică de 1,6% în acest an, după o scădere de 2,4% în 2009. Anul viitor, PIB va creşte, probabil, cu 3%. EIU apreciază că Europa de Est a început să-şi revină, chiar dacă va consemna performanţe economice mai slabe decât alte regiuni cu economie emergentă în 2010.