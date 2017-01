Estimări reduse privind creşterea economică

BRD a redus estimările de creştere a Produsului Intern Brut (PIB) al României în 2010, de la 1,5%, la 1%, în urma revizuirii unor statistici de anul trecut şi pe fondul cifrelor sub aşteptări de la începutul acestui an, potrivit raportului de primăvară cu previziunile băncii, publicat ieri. BRD şi-a aliniat, astfel, estimările de creştere economică pentru 2010 la noile date anunţate de reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care au scăzut previziunea de creştere a PIB de la 1,3%, la 0,8% în 2010. Potrivit estimărilor BRD, economia României ar putea ieşi din recesiune în a doua jumătate a acestui an, însă revenirea va fi fragilă, de până la 1%. Drept urmare, România are ocazia şi nevoia să-şi regândească modelul de creştere, pentru ca exporturile să joace un rol mai important. În opinia analiştilor, anul 2010 rămâne unul dificil, iar răspunsul autorităţilor este crucial pentru piaţa muncii, încrederea consumatorilor, creşterea economică, consolidarea financiară şi evoluţia cursului de schimb. În ce priveşte rata şomajului, BRD estimează că aceasta va atinge un nivel maxim de 9% în 2010, urmând să scadă spre 7% în 2012, în ton cu revenirea lentă a economiei. După o ajustare severă, deficitul de cont curent s-ar putea adânci uşor, însă va rămâne moderat, în jurul a 5-6% din PIB. Deşi presiunile asupra indicelui preţurilor de consum se vor accentua, inflaţia de bază va rămâne moderată, în jurul nivelului de 2%. „Consolidarea fiscală va rămâne un deziderat, atât timp cât guvernul român nu va îmbunătăţi colectarea de taxe. Cel mai probabil, abordarea orientată pe cheltuieli va fi înlocuită de una bazată pe venituri, iar înainte de majorări de taxe vom vedea o mai bună colectare a lor”, se arată în raportul BRD.