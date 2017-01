Estonia a încheiat misiunea militară în Irak

Estonia a pus capăt misiunii militare din Irak, unde erau staţionaţi aproximativ 40 de militari, în lipsa unui acord cu autorităţile de la Bagdad privind statutul trupelor, anunţă Ministerul eston al Apărării. ”Misiunea militară estonă din Irak s-a încheiat; nu mai avem unităţi în Irak în acest an şi nu vom mai trimite altele”, a declarat Peeter Kuimet, purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării. ”Nu am ajuns la un acord cu irakienii asupra statutului legal al trupelor estone”, adaugă el, precizînd că Estonia dorea un statut similar trupelor americane. Ultimul contingent eston, care avea 37 de militari, a revenit în Estonia la jumătatea lunii decembrie. Un nou contingent urma să fie trimis anul acesta, după ce Parlamentul eston a aprobat, la jumătatea lunii decembrie, prelungirea cu un an a misiunii. În prezent, doar trei ofiţeri estoni se află în Irak, în cadrul misiunii NATO de instruire a trupelor irakiene. Estonia a trimis primul contingent în Irak în 2003, imediat după înlăturarea regimului Saddam Hussein.

Preşedintele Barack Obama a declarat miercuri că a cerut oficialilor militari dublarea eforturilor în vederea retragerii trupelor americane din Irak “într-o manieră responsabilă”. În cadrul unei întîlniri cu oficialii săi militari la Casa Albă, Obama le-a cerut acestora să avanseze în planificarea necesară pentru buna desfăşurare a retragerii militare din din Irak într-o manieră responsabilă.