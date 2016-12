Etapa a 20-a din Campionatul Judeţean de fotbal

21:47:47 / 04 Mai 2014

mars afara jafra ordinara

A luat nana marele arbitru Carson!Era de asteptat,maniera enervanta de a arbitra jocuriile ligii judetene,enerveaza ambele echipe combatante...daca nu il "corectau" cei de la Ovidiu,Betty astepta replica!Felicitari celor de la Poarta Alba,au coloana verticala,l-au recuzat pe alt flustrat si retardat sa ii arbitreze Ciuchita in frunte cu marele Onita...rusine mai rahatule,ai distrus,ce altii au cladit!!!p.s.Dragalasule Carson Marian,marele arbitru...in urma cu ceva timp,cand te aflai in greva cu acolitii tai,face-ai pronosticuri pe seituri in legatura cu ce arbitru care nu se afla in greva va lua bataie la meciuri...din pacate pt tine si ceilalti,niciun arbitru nu a luat bataie,chiar daca unii au arbitrat singuri...dar dumnezeu nu doarme si vegheaza!!!Ai luat o bataie pe care i-o doreai colegiilor tai care nu erau in greva!Deci nu sapa groapa altora,ca vei cadea in ea!!!Si un alt subiect important este acela ca ati pierdut in frunte cu Onita, sustinerea tuturor... primari,echipe,conducatori,observatori si a multor arbitrii care au ales sa va sustina!E usor sa ajungi in varf...este foarte greu sa te mentii acolo!DEMISIA ONITA!!!