Etapa a 21-a din Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, va avea loc etapa a 21-a. Iată programul partidelor (ora 11.00): SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele (ora 14.00); Sportul Tortoman - Dunaris Topalu; Gloria Seimeni - Voinţa Săcele (se joacă la Dunărea, de la ora 14.00); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Dorobanțu, de la ora 14.00); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Cuza Vodă; Dacia Mircea Vodă - Viitorul Tîrguşor (ora 14.00); Dunărea Ciobanu - Spicul Horia.

SERIA SUD: Speranţa Nisipari - Viitorul Cobadin; Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin; Danubius Rasova - Voinţa Cochirleni (se joacă sâmbătă, de la ora 12.00); AS Independența - Sport Prim Oltina (se joacă la Fîntîna Mare); Marmura Deleni - CS Peştera (se joacă la Pietreni, de la ora 14.00); AS Carvăn - Castelanii Castelu (ora 14.30). AS Ciocîrlia stă.

SERIA EST: Farul Tuzla - GSIB Mangalia (se joacă la Eforie Sud); Olimpia Constanța - Viitorul Pecineaga (teren Voința); Voinţa Siminoc - Oil Terminal Constanţa (se joacă la Murfatlar, de la ora 14.00); Viitorul Mereni - Luceafărul Amzacea (se joacă la Osmancea, de la ora 14.00); Gloria Albeşti - CS II Agigea; Atletic 2 Mai - Fulgerul Chirnogeni; Şcoala de Fotbal Mangalia - AS Bărăganu (se joacă la Neptun, de la ora 14.00).

DOUĂ NEPREZENTĂRI ȘI UN MECI NETERMINAT ÎN CELE ȘASE RESTANȚE DE MIERCURI

Miercuri urmau să se dispute șase restanțe din Campionatul Judeţean, însă la două meciuri oaspeții nu s-au prezentat, iar un al treilea s-a încheiat după numai patru minute! Iată rezultatele înregistrate: Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu 3-0 (neprezentare) - Seria Nord, etapa a 4-a; Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon 3-0 (neprezentare) - Seria Nord, etapa a 12-a; Spicul Horia - Viitorul Fîntînele 2-4 - Seria Nord, etapa a 14-a; Marmura Deleni - Castelanii Castelu 0-6 - Seria Sud, etapa a 9-a; Viitorul Cobadin - Sport Prim Oltina 2-0 - Seria Sud, etapa a 12-a; Viitorul Mereni - CS II Agigea 3-0 (meciul a fost întrerupt de arbitru în minutul 4, când unul dintre cei șapte jucători ai echipei oaspete s-a accidentat și nu a mai putut evolua) - Seria Est, etapa a 9-a.

REZULTATE DIN LIGA A IV-A

Marți, într-o partidă restantă din Liga a IV-a la fotbal, etapa a 4-a din play-off, FC Viitorul II Constanța a trecut de Portul Constanţa cu scorul de 7-0 (s-a jucat doar la seniori). În meciurile disputate miercuri, în devans, și contând pentru etapa a 5-a a play-off-ului s-au înregistrat rezultatele: Unirea Topraisar - Dunărea Ostrov 2-1 - la juniori și 1-6 - la seniori.