Etapa a 25-a din Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Județean de fotbal, este programată etapa a 25-a, penultima din acest sezon. Iată partidele (ora 11.00): SERIA NORD: Recolta Nicolae Bălcescu - Sportul Tortoman (se joacă la Dorobanțu); Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu (ora 14.00); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Săcele; Dunărea Ciobanu - Pescăruşul Gîrliciu (ora 17.00). Meciul Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni nu se dispută, pentru că formația gazdă s-a retras din campionat. Disputa Viitorul Cuza Vodă - Viitorul Fîntînele a fost amânată, iar jocul Viitorul Tîrguşor - Spicul Horia nu a fost programat.

SERIA SUD: Danubius Rasova - Trophaeum Adamclisi; CS Peştera - Castelanii Castelu (ora 10.00); Sport Prim Oltina - Viitorul Cobadin; AS Independența - Inter Ion Corvin Oltina (se joacă la Fîntîna Mare). Partida Marmura Deleni - AS Ciocîrlia nu se dispută, pentru că echipa gazdă s-a retras din campionat. Meciul AS Carvăn - Voinţa Cochirleni a fost amânat. Speranţa Nisipari stă.

SERIA EST: Farul Tuzla - Voinţa Siminoc (se joacă la Eforie Sud, de la ora 14.00); Viitorul Mereni - Olimpia Constanța (se joacă la Osmancea); Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu (ora 14.00); Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga; Şcoala de Fotbal Mangalia - Luceafărul Amzacea (se joacă la Neptun, de la ora 14.00). Jocul CS II Agigea - GSIB Mangalia a fost amânat, iar meciul Atletic 2 Mai - Oil Terminal Constanţa nu a fost programat.