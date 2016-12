Etapa a 28-a în Campionatul Judeţean de fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, disputa pentru promovare continuă în Seria Est, unde Comana, Amzacea şi Valu lui Traian au cîştigat pe linie în etapa de duminică. În ultimele două etape, Amzacea are cel mai lejer program, însă Comana poate obţine promovarea directă dacă se impune la Cobadin şi acasă cu Topraisar. În Seria Nord, Mircea Vodă este ca şi promovată, iar Ciobanu va disputa baraj, în timp ce Seria Sud trimite Peştera în Liga a IV-a şi Oltina la baraj.

Iată rezultatele etapei cu nr. 28 în Seriile Est şi Nord, respectiv 27 în Sud - SERIA EST: CFR Constanţa - Unirea Topraisar 5-2 (E. Dumitrache 27, 59, S. Voicu 64, C. Mara 79, 80 - Băisan 47, Cl. Sandu 80); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Viitorul Mereni 5-3 (Mincă 5, D. Gheorghe 19, 90, Chirvăsuţă 50, Tudose 85 - M. Nedelcu 20, 61, Strîmbu 27); AS Independenţa - Sparta II Techirghiol 1-3 (Geană 85 - Gheţău 33, Gh. Hrib 38, E. Abdulgani 72); Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă 3-1 (Darie 23, Militaru 31, 67 - Ciortan 70); AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea 0-4 (Iaşar 68, 73, D. Cristea 80, A. Dragomir 90); Avîntul Comana - AS Ciocîrlia 5-0 (I. Cristea 6, 12, 36, Tîrnă 83, 86); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul II Cobadin 4-1 (C. Dragomir 37, Gavrilă 60, I. Stîngă 62, Daviduţă 68 - M. Gîscă 86); Aurora II 23 August - Voinţa Valu Traian 2-4 (Trandafir 80, Bălteanu 87 - Al. Neagu 7, 53, 75, Alivuap 9). Clasament: 1. Techirghiol II 63p; 2. Comana 61p; 3. Amzacea 60p; 4. Valu lui Traian 59p; 5. CFR 54p; 6. 23 August II 47p; 7. Negru Vodă 47p; 8. Chirnogeni 39p; 9. Topraisar 39p; 10. Cobadin II 38p; 11. Mereni 33p; 12. Valea Dacilor 32p; 13. Ciocîrlia 27p; 14. Independenţa 25p; 15. Cerchezu 11p; 16. Bărăganu 8p.

SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Steaua Dorobanţu 3-4 (O. Berdilă 13, M. Berdilă 45, 67 - Oborogeanu 17-pen, 75-pen, Poliac 20, 79); Pescarul Ghindăreşti - Dacia Mircea Vodă 1-4 (R. Nicolae 69 - Ciobănuc 3, 51, V. Ciobanu 9, Penciu 22); Viitorul Tîrguşor - Voinţa Siminoc 1-6 (I. Cernovalenco 87 - G. Pascal 3, 75, D. Siminiceanu 17, 56, C. Lungu 43, Zamă 63); Dunaris Topalu - Ştef Serv Seimeni 1-4 (Ioniţă 8 - Başcoveanu 5, Oană 35, Şt. Florea 38, L. Stîngă 72); CSS Medgidia - Sportul Tortomanu 7-3 (Hamu 7, 20, 50, 70, 85, Cosmandrei 25, 60 - D. Toma 42, 45, I. Ciobanu 72); Pescăruşul Gîrliciu - Sport Club Horia 2-3 (M. Furnică 48, 64 - Şeitan 39, C. Cristea 58, M. Bălan 62); Dunărea Ciobanu - Ulmetum Pantelimon 4-0 (R. Tudor 12, D. Boboc 60, Uglea 88, N. Cristia 90); Gloria Seimeni - Viitorul Fîntînele 3-0 (C. Dăineanu 11, Ad. Oprea 22, V. Rusu 76). Clasament: 1. Mircea Vodă 71p (27j); 2. Ciobanu 68p; 3. Siminoc 61p (27j); 4. Ştef Serv Seimeni 53p; 5. Tortomanu 48p; 6. Pantelimon 47p (26j); 7. Gloria Seimeni 47p (27j); 8. Gîrliciu 42p; 9. Topalu 41p; 10. Fîntînele 36p; 11. Horia 34p (25j); 12. CSS Medgidia 27p; 13. Ghindăreşti 24p; 14. Tîrguşor 22p; 15. Dorobanţu 15p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman 3-0 (I. Stan 18, 80, Cadîr 87); Trophaeum Adamclisi - Progresul Dobromir 4-0 (I. Neagu 12, 68, D. Păun 66, Prişcoveanu 90); Sport Prim Oltina - Marmura Deleni 3-0 (neprezentare); Peştera Dobrogei Peştera - Dunărea II Ostrov 6-1 (Piron 1, 19, 22, 25, Răiculeanu 9, Cimpoeru 46 - C. Popescu 16). Clasament: 1. Peştera 68p; 2. Ostrov II 56p; 3. Oltina 54p (25j); 4. Ion Corvin 34p (25j); 5. Adamclisi 31p; 6. Aliman 29p; 7. Deleni 22p; 8. Dobromir 11p.