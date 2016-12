Etapa a 3-a propune noi partide interesante la Trofeul “Telegraf”

Ediţia a 22-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală programează duminică, începând cu ora 10.00, la Sala Sporturilor, cele 12 partide din etapa a 3-a. Se anunţă confruntări extrem de interesante, la finalul cărora putem afla numele primelor echipe calificate în optimile de finală ale competiţiei. Cele mai atractive întâlniri se anunţă Voinţa Siminoc (loc 3, 3p) - Victoria Cumpăna (loc 2, 4p) - în Grupa B, FC Tomis 2012 (loc 1, 4p) - Intermacedonia-Steaua Mării (loc 3, 3p) - în Grupa E şi CFR Constanţa (loc 1, 6p) - Dinamo Poliţia (loc 3, 3p) - în Grupa D.

După evoluţiile din primele două etape, Dinamo-Spada (loc 1, 4p) şi Municipal (loc 3, 3p) sunt favorite în disputele din Grupa A cu Sian Image (loc 5, 0p), respectiv CS Agigea (loc 4, 0p), iar Victoria Techirghiol (loc 4, 0p) are prima şansă în duelul cu Socep (loc 5, 0p), din Grupa B. Store (loc 3, 0p) şi FC Constanţa (loc 2, 6p) abordează la victorie partidele cu Intersport Millenium (loc 4, 0p), respectiv Olimpia Apă Canal (loc 5, 0p), în Grupa C, la fel ca Săgeata Stejaru (loc 2, 3p) în meciul cu Hans Exchange (loc 4, 0p), în Grupa D, în timp ce Oportun Wind Power Mangalia (loc 5, 0p) speră să obţină primul succes în Grupa E, în disputa cu SNC (loc 4, 0p). Cele mai echilibrate confruntări se anunţă în Grupa F, Telegraf (loc 5, 0p) - IMN-Meconst (loc 3, 1p) şi FC Amicii Constanţa (loc 4, 1p) - AS Obelisc Costineşti (loc 2, 3p).

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAMUL PARTIDELOR

Duminică, 13 ianuarie, etapa a 3-a

ora 10.00: Victoria Techirghiol - Socep (Gr. B)

ora 10.45: Store - Intersport Millenium (Gr. C)

ora 11.30: Telegraf - IMN-Meconst (Gr. F)

ora 12.15: Voinţa Siminoc - Victoria Cumpăna (Gr. B)

ora 13.00: FC Amicii Constanţa - AS Obelisc Costineşti (Gr. F)

ora 13.45: SNC - Oportun Wind Power Mangalia (Gr. E)

ora 14.30: Sian Image - Dinamo-Spada (Gr. A)

ora 15.15: FC Tomis 2012 - Intermacedonia-Steaua Mării (Gr. E)

ora 16.00: CFR Constanţa - Dinamo Poliţia (Gr. D)

ora 16.45: Olimpia Apă Canal - FC Constanţa (Gr. C)

ora 17.30: CS Agigea - Municipal (Gr. A)

ora 18.15: Săgeata Stejaru - Hans Exchange (Gr. D)