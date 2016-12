Etapa a 6-a din Liga a VI-a la fotbal

Duminică, în Liga a VI-a la fotbal, este programată etapa a 6-a. Iată programul meciurilor - ora 11.00, SERIA NORD: Viitorul Cuza Vodă - Spicul Horia; Steaua Speranței Siliștea - Ulmetum Pantelimon; Dunărea Ciobanu - Voința Cochirleni; Viitorul Tîrgușor - Pescarul Ghindărești; ora 14.00: Înfrățirea Cogealac - Pescărușul Gîrliciu; Sportul Tortoman - Dunaris Topalu. Clasament: 1. Cochirleni 15p; 2. Tîrgușor 12p; 3. Ciobanu 10p.

SERIA SUD, ora 11.00: CS II Agigea - Viitorul II Cobadin; Viitorul Mereni - AS Ciocîrlia (se joacă la Osmancea); Luceafărul Amzacea - AS Independența; ora 14.00: Trophaeum Adamclisi - AS Bărăganu; Marmura Deleni - AS Carvăn (se joacă la Pietreni); Fulgerul Chirnogeni - Sport Prim Oltina; Inter Ion Corvin - Olimpia Constanța. Clasament: 1. Oltina 15p; 2. Ion Corvin 10p (golaveraj 20-12); 3. Agigea II 10p (18-10); 4. Ciocîrlia 10p (15-9).

