Etapa a 6-a în Campionatul Judeţean de fotbal

După şase etape, în cele trei serii ale Campionatului Judeţean de fotbal conduc Voinţa Valu lui Traian, Sacidava Aliman şi CS Agigea. Surprinzătoare este prezenţa echipei din Aliman în fruntea clasamentului, însă trebuie precizat că AS Carvăn mai are de jucat o restanţă.

Iată rezultatele înregistrate în etapa a 6-a - SERIA NORD: Viitorul Tîrguşor - Viitorul Fîntînele 2-2 (L. Ilaşcu 15, Andronache 59 - Al. Şerban 47, D. Chiriţă 53); Sportul Tortomanu - Gloria Seimeni 7-1 (Bugeac 2, M. Vasile 16, 47, Buhăianu 35, M. Manole 55, Mihalache 75, Aunofresie 80 - D. Munteanu 14); Voinţa Valu lui Traian - Recolta Nicolae Bălcescu 3-1 (Zimnea 2, C. Ivan 33, G. Florea 43 - S. Petrea 40); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sport Club Horia 3-2 (I. Mega 8, M. Hanu 24, M. Manole 63 - D. Sandu 15, 26); Pescăruşul Gîrliciu - Dunaris Topalu 5-1 (D. Răducan 26, 51, I. Drăghici 38, 49, 56 - G. Ion 63); Viitorul Vulturu - Ulmetum Pantelimon 1-3 (M. Berdilă 30 - Cucu 33, Maroga 54, V. Petre 84); SC Val Poarta Albă - Pescarul Ghindăreşti 2-5; Ştef Serv Seimeni - Voinţa Siminoc 0-4 (D. Siminiceanu 11, 66, I. Neacşu 30, 49). Clasament: 1. Valu lui Traian 18p; 2. Pantelimon 12p; 3. Gloria Seimeni 12p.

SERIA SUD: AS Ciocîrlia - ELIF Fîntîna Mare 4-0 (Enică 20, Hîţu 44, C. Simion 70, 90); Sacidava Aliman - Viitorul Cobadin 6-2 (I. Gheorghe 13, 82, N. Topalu 14, M. Călin 67, Chiper 77-autogol, Purcărea 88 - S. Stroe 1, A. Leonte 29); CSS Medgidia - Marmura Deleni 2-0 (Doroiman 20, Corbu 57); Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi 4-2 (Elisan Husein 15, Ghiunaidîn Iusein 66, 70, I. Păun 83 - I. Lazăr 63, 77); AS Carvăn - CSM II Medgidia Valea Dacilor 5-2; Danubius Rasova - Inter Ion Corvin 3-3 (Neda 19, I. Ştefan 24, N. Ştefan 50 - I. Stan 56, G. Dan 61, P. Ceti 91); AS Independenţa - CS II Peştera 3-1 (V. Geană 4, 69, I. Geană 8 - Vrabie 73). Clasament: 1. Aliman 16p; 2. Carvăn 15p (5j); 3. Peştera 12p; 4. Independenţa 12p.

SERIA EST: Vulturii Cazino Constanţa - Sparta II Techirghiol 2-0 (P. Larie 20, R. Enescu 77); Unirea Topraisar - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (Cl. Sandu 6, T. Costea 77 - Bereanu 56); CFR Constanţa - Recolta Negru Vodă 2-2 (S. Voicu 33, O. Grosu 70 - Baicu 30, Ciulin 58); Viitorul Mereni - AS Bărăganu 3-0 (M. Nedelcu 12, Socianu 15, Slabu 76); Viitorul Cerchezu - CS II Eforie 3-0 (neprezentare); Gloria II Albeşti Cotul Văii - Avîntul Comana 0-4 (A. Dejica 5, Eusmi 78, Tîrnă 82, 90); CS Agigea - Luceafărul Amzacea 3-2 (M. Nicolae 12, 70, Cr. Militaru 79 - M. Boboc 59, 89). Clasament: 1. Agigea 15p; 2. Mereni 14p; 3. Topraisar 11p. Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.