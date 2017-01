Etapa a 7-a din play-off în Liga a IV-a la fotbal

08:18:48 / 17 Mai 2015

Întrebare

Stiinta Poarta Alba sta in ultima etapa (vs Corbu). Va primi 3 puncte la masa verde sau pur si simplu sta? Are un deficit de 2 puncte fata de locul 15, ultima pozitie neretrogradabila, din cate am inteles. Teoretic, Poarta Alba, Murfatlar, Valul lui Traian si Vulturii Cazino sunt deja retrogradate in judeteana. Am dreptate? Astept un raspuns serios si obiectiv.