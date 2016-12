Etapa a treia în Campionatul Judeţean de fotbal

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 3-a din Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Steaua RDS Cogealac - Gloria Seimeni 3-3 (D. Petrişi 27, R. Bîscă 42, M. Dobrică 70 - I. Ilie 14, V. Rusu 42, B. Tătulescu 86); Voinţa Săcele - Ulmetum Pantelimon 2-3 (Ad. Gheorghe 26, 58 - V. Petre 12, C. Cucu 56, Cr. Nemenco 79); AS Grădina - Sportul Tortoman 1-3 (I. Strugariu 20 - D. Pînzariu 4, 59, Fl. Dumitraşcu 61); Recolta Nicolae Bălcescu - CS II Cernavodă 2-1 (I. Goreac 5, C. Mocanu 75 - I. Ciorcilă 30); Dunărea Ciobanu - Viitorul Fîntînele 3-1 (R. Tudor 20, D. Culea 59, R. Acreală 90+2 - C. Popescu 44); Dunaris Topalu - Pescăruşul Gîrliciu 4-2 (Al. Filip 14, 32, G. Ion 47, M. Măciucă 80 - V. Necula 16, D. Necula 90+2); Meciul Pescarul Ghindăreşti - Speranţa Nisipari a fost amânat.

SERIA SUD: Danubius Rasova - Voinţa Valu lui Traian 3-0 (neprezentare); CS II Peştera - Voinţa Siminoc 3-2 (C. Haas 44, I. Ruse 53, L. Gîlcă 90+1 - G. Pascal 17, V. Trifan 85); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Marmura Deleni 6-0 (G. Mitu 30, E. Baubec 32, 36, 48, 85, M. Badea 40); Dunărea Ostrov - CSSM Medgidia 0-1 (C. Ilcu 81); Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi 10-1 (I. Stan 2, 30, G. Sandu 12, 29, M. Covaciu 20, 60, 84, D. Eniu 34, Dr. Melinte 63, P. Cete 70 - V. Baranga 5); AS Ciocîrlia - Tineretul Valea Dacilor 1-2 (V. Dragomir 23 - Cr. Scoverdea 51, I. Bodilcu 72). Sacidava Aliman a stat.

SERIA EST: Farul Tuzla - Unirea Topraisar 2-0 (Cr. Florea 19, Cr. Costea 62); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cerchezu 8-4 (Cr. Dragomir 47, 51, 80, A. Bereanu 58, 77, R. Boicu 64, I. Stîngă 72, D. Chelaru 84-autogol - M. Oană 37, I. Boca 68, D. Chelaru 71, M. Iftemie 88); Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu 5-0 (R. Bădescu 19, Cr. Costea 41, S. Gheţău 68, 78, Cl. Sandu 72); Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol 0-0 - meci întrerupt în minutul 80, cînd un spectator l-a lovit pe arbitrul asistent Andrei Şuţu; Viitorul Mereni - Viitorul Cobadin 5-2 (M. Nedelcu 17, 47, 66, 67, P. Rizea 79 - Fl. Chiper 61, E. Ismail 75) - meci întrerupt în min. 82, când echipa oaspete s-a retras de pe teren; CFR Constanţa - Avîntul Comana 3-1 (Ad. Dragomir 13, 57, M. Şerban 26 - Cr. Ursu 59). Gloria II Albeşti Cotu Văii a stat.