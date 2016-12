Etapă cu năbădăi în Campionatul Judeţean de fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, Luceafărul Amzacea este singura fruntaşă din Seria Est care a cucerit trei puncte duminică. Ierarhia la vîrf s-a strîns, între locul 1 şi locul 4 fiind acum doar trei lungimi. În celelalte două serii nu prea au fost surprize, ci doar evenimente mai puţin plăcute, consemnate mai jos.

Iată rezultatele etapei cu nr. 25 în Seriile Est şi Nord, respectiv 24 în Sud - SERIA EST: AS Independenţa - Viitorul Cerchezu 3-1 (Geană 7, 10, Curtgeafar 15 - Oană 71); Viitorul Mereni - AS Bărăganu 5-0 (Ilias 25, T. Grosu 28, Socianu 51, M. Nedelcu 72, F. Neacşu 90-autogol); Sparta II Techirghiol - Avîntul Comana 0-0; Recolta Negru Vodă - Fulgerul Chirnogeni 1-1 (Stănoiu 20 - Bereanu 87); Luceafărul Amzacea - CFR Constanţa 4-1 (D. Cristea 30, 71, Curelaru 59, Saban 78 - M. Şerban 12); AS Ciocîrlia - Aurora II 23 August 2-0 (Enică 12, C. Dragomir 38; oaspeţii au depus contestaţie); Viitorul II Cobadin - Voinţa Valu lui Traian 2-2 (Chiper 70, Păcuraru 75 - Niţescu 40, Neagu 50); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Unirea Topraisar 7-1 (Tudose 4, 15, 21, D. Gheorghe 11, 71, I. Dumitru 79, Grecu 88 - Ianoş 58). Clasament: 1. Comana 55p; 2. Techirghiol II 54p; 3. Amzacea 54p; 4. Valu lui Traian 52p; 5. CFR 45p; 6. 23 August II 43p; 7. Negru Vodă 41p; 8. Cobadin II 37p; 9. Topraisar 36p; 10. Chirnogeni 36p; 11. Mereni 30p; 12. Ciocîrlia 27p; 13. Valea Dacilor 25p; 14. Independenţa 25p; 15. Bărăganu 8p; 16. Cerchezu 5p.

SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Tîrguşor 3-0 (neprezentare); Steaua Dorobanţu - Dunaris Topalu 1-3 (S. Petre 11 - G. Ion 18, 90, Poltz 43); Dacia Mircea Vodă - Gloria Seimeni 8-4 (Eftimie 11, 39, 81, C. Marin 12, R. Marin 30, Ciobănuc 37, 70, I. Sîrbu 88 - V. Rusu 1, V. Ion 20, I. Ilie 36, Ad. Oprea 60); Voinţa Siminoc - CSS Medgidia 3-0 (pe teren 1-4, goluri D. Siminiceanu 1 - Dorobanţu 3, 40, Banciu 11, Hanu 21; oaspeţii au renunţat să mai joace şi repriza a doua, după ce delegatul echipei gazdă a contestat la pauză un jucător al formaţiei din Medgidia); Ştef Serv Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu 4-2 (Cosmagă 38, 78, Buştenea 49, Bascoveanu 51 - Ichim 18, V. Popa 79); Viitorul Fîntînele - Dunărea Ciobanu 0-2 (N. Cristia 10, C. Mihai 36); Sportul Tortomanu - Ulmetum Pantelimon 1-3 (Manole 60 - Chirvăsitu 17, Treznea 23, Olar 71); Viitorul Vulturu - Sport Club Horia 2-4 (M. Berdilă 26, 53 - T. Moise 15, 43, I. Moise 65, M. Bălan 67). Clasament: 1. Mircea Vodă 62p (24j); 2. Ciobanu 59p; 3. Siminoc 54p (24j); 4. Ştef Serv Seimeni 47p; 5. Tortomanu 45p; 6. Pantelimon 44p (24j); 7. Gloria Seimeni 43p (24j); 8. Gîrliciu 42p; 9. Topalu 41p; 10. Horia 31p (23j); 11. Fîntînele 30p; 12. CSS Medgidia 21p; 13. Ghindăreşti 21p; 14. Tîrguşor 19p; 15. Dorobanţu 9p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Trophaeum Adamclisi 8-1 (G. Plăcintă 30, 49, 85, B. Oprea 35, 55, Pal 41, M. Plăcintă 77, 80 - I. Badea 60; meci întrerupt în min. 85); Inter Ion Corvin - Peştera Dobrogei Peştera 1-6 (Ceti 38 - Piron 13, 15, 75, Spătaru 39, Iridon 81, Raftu 84); Sacidava Aliman - Marmura Deleni 7-1 (D. Sivriu 7, 12, 42, 54, I. Gheorghe 57, 77, N. Călin 68 - N. Stoian 70); Progresul Dobromir - Dunărea II Ostrov 1-5 (Iomer 80 - Titire 13, 64, E. Anghel 35, 74, Cojocaru 43). Clasament: 1. Peştera 59p; 2. Ostrov II 52p; 3. Oltina 47p (23j); 4. Adamclisi 28p; 5. Ion Corvin 28p (23j); 6. Aliman 26p; 7. Deleni 19p; 8. Dobromir 11p.

D-ale fotbalului mic

@ În raportul de arbitraj, la rubrica rezervată contestaţiilor, delegatul echipei Gloria Seimeni a contestat... arbitrajul meciului de la Mircea Vodă! Arbitrul de centru, Ionel Moşteanu, este acuzat că nu a văzut cum un jucător al gazdelor şi-a lovit un adversar cu pumnul în gură, dar şi că a eliminat gratuit un jucător din Seimeni.

@ Prinsă cu mîţa-n sac (citeşte un jucător pe fals), CSS Medgidia s-a supărat şi după prima repriză a partidei de la Siminoc s-a urcat în microbuz, plecînd acasă! Gestul echipei oaspete a survenit contestaţiei făcute la pauză de formaţia gazdă, care şi-a dat seama că unul dintre componenţii CSS-ului juca pe altă legitimaţie. De reţinut că echipa din Medgidia conducea după 45 de minute cu 4-1!

@ Meciul Oltina - Adamclisi 8-1 s-a terminat în min. 85, cînd Viorel Păun (Trophaeum) a fost eliminat pentru că a înjurat, scuipat şi ameninţat arbitrul. Păun a refuzat să părăsească terenul de joc, iar după cele trei minute regulamentare arbitrul Florin Ghimpău a fluierat finalul partidei. Oaspeţii, prin Ionuţ Păun, delegat şi jucător, au notat în foaia de arbitraj că, de fapt, arbitrul l-ar fi înjurat pe V. Păun, cînd acesta i-a cerut să permită intrarea pe teren a echipei medicale!