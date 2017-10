Etapa derby-urilor în Liga a 3-a la fotbal

Etapa a 9-a din Liga a 3-a la fotbal, care va avea loc vineri și sâmbătă, se anunță extrem de interesantă, dar și foarte importantă în ceea ce privește ordinea primelor clasate. Asta pentru că avem în program dueluri directe între ocupantele primelor patru locuri, printre care se numără și cele două echipe din județul Constanța. Ambele vor evolua în deplasare, pe terenurile sintetice ale primelor două clasate: Axiopolis Cernavodă va fi adversara liderului Progresul 1944 Spartac București, iar SSC Farul Constanța o va întâlni pe Metalul Buzău. Ambele jocuri vor avea loc sâmbătă, de la ora 15.00.

Înaintea duelului de la Buzău, SSC Farul are tot lotul valid. Antrenorii l-ar putea utiliza și pe atacantul Adrian Pătulea, care a fost legitimat chiar săptămâna aceasta. „Vom juca din nou pe teren sintetic și sperăm într-o evoluție mult mai bună decât am făcut-o acum două etape, cu Progresul. Atunci a fost un eșec total, dar sperăm să nu se repete acel joc foarte slab și ne-am luat deja măsuri de precauție, pentru a ne acomoda cu acest gen de suprafață de joc (n.r. - SSC Farul a susținut miercuri un joc de verificare pe terenul din Kogălniceanu). Vom întâlni un adversar valoros, o contracandidată la promovare, iar pentru mine personal urmează cel mai important meci din acest campionat. Așa simt eu și țin cont de toate aspectele: ce s-a întâmplat până acum și ce va urma după această partidă. Sper că le-am transmis și jucătorilor acest mesaj, pentru că un eventual eșec al nostru și o victorie a Progresului ne-ar lăsa la 4 și 6 puncte de primele două clasate, ceea ce n-ar fi bine deloc! Totuși, eu cred și simt că vom câștiga, iar după aceasta va urma o serie de victorii până la finalul turului. Am făcut o repetiție bună la Kogălniceanu, pe un teren aproape la fel de îngust precum cel de la Buzău, care este foarte aproape de limita de jos a regulamentului. Este o suprafață care nu ne convine deloc, fiind un gazon artificial de o calitate slabă, mult sub ceea ce există la Chiajna, de exemplu. Însă noi trebuie să ne adaptăm la orice teren și să încercăm să câștigăm!”, a declarat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

Etapa a 9-a din Seria a 2-a debutează vineri, când au loc meciurile Delta Dobrogea Tulcea - CSM Rîmnicu Sărat, FCSB II - Agricola Borcea și Sportul Chiscani - Unirea Slobozia. Celelalte partide ale etapei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Progresul 1944 Spartac București - Axiopolis Cernavodă; Metalul Buzău - SSC Farul Constanța; Înainte Modelu - Victoria Traian; CSM Oltenița - FC Voluntari II. Toate jocurile vor începe la ora 15.00.

În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 22 de puncte (golaveraj 35-7), urmată de Metalul Buzău 20p (18-5), Axiopolis Cernavodă 19p (25-9) și SSC Farul 19p (22-12).

Citește și:

SSC Farul și-a plătit datoria față de Konyeha

Un jucător de la SSC Farul își cere cu vehemență restanțele financiare

Încrederea revine la SSC Farul: 5-1 cu Tulcea

Axiopolis Cernavodă se menține pe podium în Liga a 3-a la fotbal

Adrian Pătulea a semnat cu SSC Farul