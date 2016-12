Etapa judeţeană a Memorialelor “Gheorghe Ene” şi “Gheorghe Ola”

În perioada 6-8 noiembrie, la Sala Sporturilor din Techirghiol, se va disputa faza judeţeană a Memorialelor “Gheorghe Ola” şi “Gheorghe Ene” la minifotbal. Competiţiile se desfăşoară sub organizarea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa şi reprezintă primele faze ale Campionatelor Naţionale rezervate copiilor născuţi în anii 2003 (Gheorghe Ola) şi 2004 (Gheorghe Ene). La Categoria 2003 participă zece echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: Academia Hagi, AS Arsenal, Trophaeum Adamclisi, CS Agigea, Săgeata Năvodari 2; Grupa B: Săgeata Năvodari, AS Real, CS Metalul, Sparta Techirghiol, FC Viitorul. Echipele clasate pe primul loc în cele două grupe vor juca în finala mare, iar formaţia învingătoare va deveni campioana judeţului Constanţa şi va participa la faza zonală a Memorialului “Gheorghe Ola” (2003).

La Categoria 2004 s-au înscris şapte echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: Academia Hagi, CS Bogdan Ciubotariu, SF Mangalia, Săgeata Năvodari; Grupa B: FC Viitorul, CS Agigea, AS Real. Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă se vor califica în semifinale. După disputarea semifinalelor va avea loc finala mare, iar formaţia învingătoare va deveni campioana judeţului Constanţa şi va participa la faza zonală a Memorialului “Gheorghe Ene” (2004).

Programul partidelor de astăzi - categoria 2003, ora 9.00: AS Arsenal - Săgeata Năvodari 2, ora 9.50: Trophaeum Adamclisi - CS Agigea, ora 10.40: AS Real - FC Viitorul, ora 11.30: CS Metalul - Sparta Techirghiol; categoria 2004, ora 12.20: CS Agigea - AS Real, ora 13.10: Săgeata Năvodari 2 - Trophaeum Adamclisi, ora 14.00: Academia Hagi - AS Arsenal, ora 14.50: FC Viitorul - SF Metalul, ora 15.40: Săgeata Năvodari - AS Real, ora 16.30: AS Real - FC Viitorul, ora 17.20: Academia Hagi - Săgeata Năvodari, ora 18.00: CS Bogdan Ciubotariu - CF Mangalia, ora 19.00: FC Viitorul - CS Agigea.