Etapă liniştită în Campionatul Judeţean de fotbal

În Seria Nord, runda de duminică pare a fi una "cuminte", fără mari favoriţi sau echipe dinainte învinse. La Sud, întîlnirea zilei are loc la Constanţa, unde se întîlnesc ocupantele locurilor II şi III, în timp ce Portul II are prima şansă la Carvăn, în faţa Voinţei Lipniţa. Programul partidelor din etapa a şasea: SERIA NORD - ora 12.00: CSO II Ovidiu - Voinţa Siminoc; Steaua Speranţei Siliştea - Sportul Tortomanu; Axiopolis Cernavodă - Viitorul Fîntînele; Viitorul Târguşor - Dacia Mircea Vodă; Voinţa Săcele - Gloria Seimeni; Ulmetum Pantelimon - Sport Club Horia; ora 16.00: Viitorul Vulturu - Dunaris Topalu. Clasament: 1. Siliştea 15p; 2. Seimeni 13p; 3. Cernavodă 12p... 12. Ovidiu 3p; 13. Pantelimon 0p; 14. Tîrguşor 0p. SERIA SUD - ora 12.00: Marmura Deleni - Avîntul Comana (la Pietreni); Viitorul Mereni - AS Independenţa; Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă; Luceafărul Amzacea - Tropaeum Adamclisi; AS Dumbrăveni - Farul II Tuzla (teren "Metalul" din Constanţa); ora 14.00: Viitorul II Cobadin - Sport Prim Oltina; ora 15.00: Voinţa Lipniţa - Portul II Constanţa (se joacă la Carvăn). Clasament: 1. Portul II 12p; 2. Dumbrăveni 10p; 3. Tuzla 10p... 12. Adamclisi 3p; 13. Negru Vodă 2p; 14. Deleni 0p.