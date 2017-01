Ethan Hawke implicat într-un proiect de sprijinire a învăţămîntului românesc

Actorul Ethan Hawke va reveni în România, pentru a participa, pe 31 octombrie, la Balul de Caritate de Halloween, care se va desfăşura la Palatul Parlamentului din capitală. Leslie Hawke, preşedinta Asociaţiei Ovidiu Rom, a anunţat că fiul ei, Ethan Hawke, şi-a confirmat prezenţa la eveniment, iar Mark Gitenstein, noul ambasador al Statelor Unite, va fi cel care va susţine discursul-cheie din deschiderea Balului. Chiar şi nonconformista vedetă Madonna şi-a dorit să sprijine cît mai mult evenimentul şi, pentru că prezenţa ei nu va fi posibilă, cîntăreaţa a confirmat faptul că va dona un obiect personal pentru a fi scos la licitaţie sau dat ca premiu la tombolă.

„La început, n-am fost sigură că ar trebui să mai organizăm încă un eveniment de asemenea anvergură, luînd în consideraţie criza financiară, dar Balul de Halloween din acest an se conturează a fi cel mai interesant de pînă acum. Sper că oamenii ne vor sprijini în continuare în munca noastră, prin intermediul balului, chiar dacă, în acest an, va trebui să caute puţin mai adînc în buzunare. Anul trecut, am strîns peste 80% dintre fondurile noastre, prin intermediul Balului de Halloween, direct sau indirect\", a declarat Leslie Hawke. Rata în creştere a abandonului şcolar în România a determinat Asociaţia Ovidiu Rom să lanseze, în luna iunie, campania de sensibilizare a opiniei publice „Şcoala te face mare\". Personalităţi ale show-biz-ului românesc, precum Cabral şi Andreea Marin Bănică, au sprijinit această campanie. Anul acesta, şi ambasadorul Statelor Unite îşi va arăta sprijinul faţă de campania iniţiată de fundaţia amintită. „Sînt foarte bucuroasă că ambasadorul Gitenstein va vorbi despre importanţa crucială a educaţiei într-un mediu global competitiv. Cred că este esenţial ca sectorul de afaceri să sprijine educaţia universală, deoarece, dacă România nu va avea o forţă de muncă competitivă în 20 de ani, va avea o societate tristă şi o economie foarte slabă\", a adăugat Leslie Hawke.

Ethan Hawke, de două ori nominalizat la premiul Oscar, va susţine activ campania iniţiată de Asociaţia Ovidiu Rom. Banii obţinuţi la Balul de Caritate de Halloween, Ediţia globală, care va avea loc pe 31 octombrie, la Palatul Parlamentului, vor permite Asociaţiei Ovidiu Rom să continue eforturile de a permite fiecare copil din România accesul la învăţătură.