Ethan Hawke şi Kristin Scott Thomas, implicaţi într-o relaţie, într-un thriller

Actorii Ethan Hawke şi Kristin Scott Thomas vor juca împreună în drama independentă ”The Woman in the Fifth”, ce va fi regizată de cineastul polonez Pawel Pawlikowski. Bazat pe romanul omonim scris de Douglas Kennedy, filmul prezintă povestea unui bărbat american care se mută la Paris pentru a uita un scandal în urma căruia şi-a pierdut slujba de lector pe care o avea la facultatea de cinematografie din cadrul unei mici universităţi. El se implică într-o relaţie cu o văduvă bănuită că ar fi implicată într-o serie de crime. Filmul va fi produs de compania Haut et Court şi va fi distribuit de Memento Films. Filmările vor debuta în martie, la Paris.

Ethan Hawke va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în filmul ”Brooklyn Finest”, iar cel mai recent film în care a jucat Kristin Scott Thomas este ”Nowhere Boy”, care a avut premiera la Sundance. Ethan Hawke a devenit celebru în 1988, cu rolul din filmul ”Cercul poeţilor dispăruţi”. Din acel moment, rolurile au curs pentru el, actorul jucând, printre altele, în ”Colţ Alb”, ”Cu picioarele pe pământ”, ”Marile speranţe”, ”Parfum de cedru”, ”Gattaca”, ”Înainte de apus”. În 2002, actorul a fost nominalizat la premiul Oscar pentru rolul din ”Zi de instrucţie”, unde a jucat alături de Denzel Washington. Ethan Hawke nu s-a limitat la cariera de actor, el debutând ca regizor cu filmul ”Chelsea Walls”, în 2002. De asemenea, Hawke este şi autorul cărţii ”Miercurea cenuşii”. Kristin Scott Thomas, câştigătoare a unui premiu Oscar pentru prestaţia ei din filmul ”Pacientul englez”, a fost prezentă recent pe marile ecrane, în filmul ”The Other Boleyn Girl”.