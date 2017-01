Etichetarea alimentelor cu buline “este stupidă”!

Paradoxul bulinelor-etichetă pentru produsele alimentare în funcţie de gradul de pericol pentru sănătate este evidenţiat de preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară \"Romalimenta\", Sorin Minea, care explică: folosirea bulinelor pentru a eticheta produsele alimentare în funcţie de gradul de pericol pentru sănătate \"este stupidă şi nu se poate face aşa ceva\". \"Legea aceasta este inaplicabilă. Am refuzat să vorbesc până acum despre această lege, pentru că nu am vrut să-i fac campanie domnului senator (senatorul PDL Dumitru Staicu - n.r.). Domnia sa vrea să dea o lege, face vâlvă, dar nu are habar ce vorbeşte. Şi vă dau un exemplu: singurele alimente care nu au aditivi sunt slănina şi brânza de burduf, care astfel ar urma să primească bulină verde. Or, aceste două produse sunt nişte “bombe calorice”, au colesterol ridicat, deci nu sunt sănătoase, deşi proiectul de lege cu buline asta prevede, că sunt teoretic sănătoase\", a declarat el.

REŢETE NOI PENTRU GUSTURI VECHI? De asemenea, preşedintele Romalimenta mai atrage atenţia asupra faptului că, dacă legea merge mai departe, producătorii vor fi nevoiţi să schimbe reţetele. Mai mult, în calitatea sa de director general al companiei Angst România (companie româno-elveţiană care produce preparate din carne de porc, vită, pasăre şi oaie), el a declarat: \"Atunci eu voi schimba reţetele, în cazul în care legea merge mai departe\". Preşedintele Romalimenta consideră totodată că nu este în regulă să creezi isterie în rândul populaţiei, cu minciuni, referindu-se la acest proiect de lege. \"Dânsul îşi face campanie electorală cu această lege, domnul senator nu are habar ce vorbeşte. Poţi mânca orice, în măsura în care organismul ţi-o permite. Totul este în funcţie de organism, de stres, de educaţie.

NU EXISTĂ DOUĂ PERSOANE CARE MĂNÂNCĂ LA FEL\",

a afirmat Sorin Minea, precizând că, dacă un aditiv nu este sănătos, produsul este oricum interzis.

Amintim că plenul Senatului a adoptat pe 16 mai proiectul senatorului PDL Dumitru Staicu privind etichetarea produselor alimentare cu buline, în funcţie de gradul de pericol pentru sănătate, cu 54 de voturi \"pentru\", 42 \"împotrivă\" şi trei abţineri. Proiectul prevede etichetarea alimentelor cu trei tipuri de buline: \"verde\" - pentru produsele sănătoase, \"portocalie\" - pentru produsele care trebuie consumate \"cu moderaţie\", şi \"roşie\" - pentru produsele alimentare care conţin substanţe sau aditivi alimentari care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii. Criteriile pentru acordarea acestor buline ar urma să fie stabilite de Ministerul Sănătăţii. Senatul este prima Cameră sesizată.