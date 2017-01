Etiloteste portabile pentru şoferi

Şoferii care au băut şi vor să se urce la volan îşi pot testa singuri alcoolemia înainte de a decide dacă să rişte să pornească sau nu la drum. Mai multe companii online au pus în vînzare etiloteste portabile care pot fi achiziţionate legal la nici 100 de dolari. Şi magazinele virtuale din România au oferte diversificate de astfel de alcoolmetre portabile personale, vîndute cu preţuri între o sută şi două sute de dolari. Pentru două sute de dolari, aparatul cumpărat este un etilotest "profesional" ce poartă numele "alcoHAWK". Acesta se vinde într-o cutie din plastic de forma unei valize şi are chiar şi încărcător auto pentru a fi folosit la priza de la bricheta maşinii. Este simplu de utilizat, prin apăsarea unui singur buton, bateriile ţin la peste o sută de folosiri şi măsoară nivelul de alcool în sînge pe baza celui din aerul expirat între valorile zero şi patru la mie, avînd o eroare de 0,01 la mie. Aparatul are un senzor înspre care cel care se testează trebuie să sufle, după care trebuie să aştepte cîteva secunde pentru ca să-i afişeze concentraţia estimată de alcool în sînge. Etilotestele portabile personale s-au vîndut destul de bine în ultimele luni în România, deşi ele sînt disponibile de mai bine de jumătate de an.