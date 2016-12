Etnobotanice găsite de jandarmi

Nu trece o zi fără ca jandarmii din cadrul Grupării Mobile “Tomis” să nu prindă consumatori sau traficanţi de substanţe etnobotanice. Cea mai recentă captură a fost făcută vineri seară, în jurul orei 20.00, pe strada Eliberării, din municipiul Constanţa. Militarii spun că au prins în flagrant trei tineri, cu vârste cuprinse între 22 şi 25 de ani, care îşi rulau o ţigară folosind o substanţă de culoare verde. În momentul în care i-au văzut pe jandarmi apropiindu-se, suspecţii s-au urcat într-un autoturism parcat în apropiere şi au încercat să ascundă mai multe pliculeţe în torpedou. Apoi, şoferul a pornit maşina, cu intenţia de a fugi. Planul lor a fost zădărnicit de oamenii legii, care i-au somat şi au reuşit să-i imobilizeze. În urma percheziţiei autoturismului, militarii au găsit nouă pliculeţe cu etnobotanice ascunse în torpedou, foiţe pentru ţigări, o armă neletală de calibru 9 mm şi o sumă de bani. Anchetatorii au aflat că pistolul îi aparţine unuia dintre suspecţi şi că acesta nu are permis de port-armă. „Am cumpărat pistolul de pe un site şi m-a costat 300 de lei. Am nevoie de el pentru a mă apăra de duşmani. Am fost ameninţat”, le-a spus el anchetatorilor. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.