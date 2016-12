Etnobotanice vândute la preţ dublu

Client vechi al jandarmilor constănţeni, Stan C., de 22 de ani, a călcat iar „pe bec” şi a ajuns în atenţia oamenilor legii. Marţi seară, în jurul orei 19.30, tânărul a fost prins în flagrant în timp ce-i vindea unui bărbat mai multe plicuri cu substanţe etnobotanice. Echipajul de jandarmerie care patrula în zona „Boema”, din municipiul Constanţa, l-a observat chiar în clipa în care-i întindea clientului plicurile cu droguri. La vederea militarilor, Stan C. a devenit agitat, a băgat repede banii primiţi de la cumpărător în buzunar şi a încercat să fugă, dar a fost somat să se oprească. Jandarmii l-au imobilizat pe dealer şi l-au percheziţionat corporal, găsind în buzunarele gecii acestuia 19 plicuri cu fragmente vegetale de culoare verde. Luat la întrebări de anchetatori, Stan C. a declarat că şi-a achiziţionat marfa pentru consumul propriu, însă a fost contrazis de bărbatul care tocmai cumpărase etnobotanice de la el. Acesta le-a spus jandarmilor că dealerul i-a vândut drogurile la „ofertă promoţională”, cu zece lei bucata. Pus în faţa dovezilor, Stan C. a recunoscut atât că se ocupă cu vânzarea de substanţe psihotrope, cât şi că este consumator. El le-a spus oamenilor legii că etnobotanicele îi dau o stare de euforie care-i place foarte mult şi că se droghează de foarte mulţi ani.

PROMOŢIE În urmă cu trei luni, tânărul a aflat că se pot scoate bani frumoşi din această afacere şi a trecut de partea cealaltă a baricadei: s-a apucat să vândă drogurile pe care le consumă. Potrivit anchetatorilor, el cumpără un plic cu cinci lei şi-l vinde „la promoţie” cu zece lei. De când a devenit traficant, Stan C. a fost prins de jandarmi de mai multe ori având asupra lui câte două-trei plicuri cu substanţe psihotrope. De fiecare dată, suspectul a fost dat pe mâna ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, care au decis cercetarea lui în stare de libertate pentru deţinere şi consum de substanţe cu efecte psihotrope. „Pentru siguranţa cetăţenilor, Jandarmeria Română le recomandă ca, în situaţia în care observă persoane cu un comportament antisocial sau dacă sunt abordaţi de persoane necunoscute, cu scopuri obscure, să anunţe cel mai apropiat echipaj de ordine publică”, a declarat purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”, mr. Sorin Trancă.