Etnobotanicele fac tot mai multe victime

Peste o sută de persoane, predominând cele cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, au ajuns la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa de la începutul anului şi până în prezent, după ce au consumat plante etnobotanice, fie sub formă de ţigări, fie au inspirat praful acestora, a anunţat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, dr. Florian Stoian. El a completat că numărul celor afectaţi de consumul de plante etnobotanice a crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. „Unii au fost spitalizaţi în secţia Terapie Intensivă, alţii au suferit crize de pierdere de cunoştinţă, după căderi alegându-se cu traumatisme craniane secundare. Până în acest moment nu am înregistrat niciun deces”, a declarat dr. Stoian. Ultimii pacienţi care au consumat plante etnobotanice au ajuns la spital weekend-ul trecut, dar şi în primele zile ale săptămânii, fără să rămână spitalizaţi. „Mulţi au încercat din curiozitate, în general la petreceri. Am avut inclusiv persoane mai în vârstă care au consumat ţigări cu plante etnobotanice”, a spus dr. Stoian. Persoanele care consumă etnobotanice prezintă dureri de cap, ameţeli, vărsături şi, în cazuri mai grave, se poate ajunge chiar până la pierderea cunoştinţei, atrage atenţia medicul. “Aceste persoane trebuie să vină de urgenţă la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale specifice în aceste situaţii”, a mai spus dr. Stoian. Medicul a făcut cunoscute “semnele” care trădează o persoană consumatoare de etnobotanice, respectiv tendinţa de a face datorii, izolarea, scăderea în greutate în mod nejustificat, irascibilitate etc..