Etnobotanicele i-au trimis de urgenţă, în… Urgenţă

O zi de naştere de neuitat a avut un adolescent care s-a gândit ca, în loc de sucuri şi tort, să le ofere prietenilor săi „sare de baie” şi alte asemenea substanţe „spice”, foarte şic în această perioadă, mai ales de când au fost interzise. Zis şi făcut! Adolescentul, care dispunea de o alocaţie serioasă pentru o atare celebrare, a închiriat o cameră la un hotel din Mamaia, şi-a adunat cinci prieteni (grupa de vârstă - 14 şi 17 ani) şi s-au pus pe treabă. „Ne-am apucat de... chestia aia... rulat... şi dup-aia am tras pe nas...”, a bânguit, sub formă de declaraţie, unul dintre tinerii aflaţi pe patul Urgenţei. Căci aici au ajuns toţi cei şase prieteni, eroii substanţelor halucinogene. După ce au fumat şi au „tras pe nas”, speriaţi fiind de faptul că li s-a făcut rău, cei şase au ieşit din hotel şi au luat-o hai-hui prin Satul de vacanţă, sperând că aerul le va face bine. Pe lângă Casa Olt, „bateriile” li s-au terminat şi s-au prăbuşit care pe unde, trecătorii crezând că aceştia sunt victimele/protagoniştii unei bătăi. Un trecător a anunţat Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi cei şase au ajuns la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde au şi fost „cazaţi”. Cel mai mic „prieten”, cel de 14 ani, a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă, sub supraveghere. Ceilalţi au rămas în Urgenţă până când medicii au considerat că starea lor se află în afara oricărui pericol. Şi dacă pentru starea lor, stabilizată, pot garanta medicii, pentru viitorul acestor copii, ca şi consumatori... pot garanta, pentru o perioadă foarte scurtă de timp, părinţii. După trecerea pragului de 18 ani, vor ajunge direct în evidenţele Poliţiei. Ce-au consumat cei şase tineri rămâne încă un mister, iar dezvăluirea acestuia se va face abia după rezultatele analizelor, căci „s-a mers pe combinate”. Inutil să adăugăm că doar în anul 2009, peste 1.000 de tineri au fost spitalizaţi cu intoxicaţii grave din cauza plantelor halucinogene, câţiva au şi murit, şi că, în acest caz, a fost sesizată Poliţia Antidrog.