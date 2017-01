Etta James a ajuns la spital

Cântăreaţa americană Etta James a fost internată într-o clinică din California din cauza unei infecţii sangvine, a anunţat fiul artistei. Cântăreaţa, în vârstă de 73 de ani, considerată o veritabilă legendă a muzicii blues, a fost internată într-o clinică din oraşul californian Riverside, la începutul acestei săptămâni, fiind diagnosticată cu o infecţie la nivelul tractului urinar şi cu septicemie. „A fost o infecţie cu adevărat puternică. Acum se simte însă mult mai bine”, a adăugat Sametto James.

Etta James s-a confruntat în trecut cu obezitatea, iar în anul 2003 a suportat o intervenţie chirurgicală de montare a unui inel gastric. Totodată, la mijlocul lunii ianuarie din acest an, soţul cântăreţei, medicul Elaine James, a anunţat că partenera lui de viaţă a fost diagnosticată cu demenţă şi urmează un tratament contra leucemiei. Etta James nu a mai apărut pe scenă de la începutul anului 2010.

Etta James, al cărei nume real este Jamesetta Hawkins, este o cântăreaţă americană de jazz, blues şi R&B, născută la Los Angeles, pe data de 25 ianuarie 1938. De-a lungul unei cariere impresionante, Etta James a fost recompensată cu patru premii Grammy şi 17 Blues Music Awards. A fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 1993, în Blues Hall of Fame în 2001 şi de două ori în Grammy Hall of Fame, în 1999 şi în 2008. Cea mai celebră piesă a Ettei James este balada „At Last”\", lansată în 1961 şi folosită de foarte multe ori de atunci ca muzică de acompaniament pe coloanele sonore ale unor filme şi reclame radiofonice şi spoturi televizate. În filmul „Cadillac Records” din 2008, care retrasează istoria muzicii blues din Chicago-ul anilor \'50, Beyonce Knowles deţine unul dintre rolurile principale, interpretând-o pe Etta James.