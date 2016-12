Etta James, diagnosticată cu demenţă şi leucemie

Cântăreaţa americană Etta James, în vârstă de 72 de ani, a fost diagnosticată cu demenţă şi urmează şi un tratament contra leucemiei. Starea de sănătate a renumitei cântăreţe a fost descrisă într-o serie de documente oficiale prezentate în faţa Curţii Superioare din Riverside County, de către Artis Mills, soţul artistei, care încearcă să obţină, prin decizie judecătorească, controlul asupra averii soţiei sale, evaluată de experţi la peste un milion de dolari. Potrivit publicaţiei ”The Press-Enterprise” din Riverside County, California, medicul Elaine James dintr-o clinică din Beverly Hills a dezvăluit în acele documente că Etta James nu mai poate să se semneze şi are nevoie de ajutor atunci când trebuie să mănânce, să se îmbrace şi să facă baie. Etta James nu a mai apărut pe scenă de la începutul anului 2010.

Etta James, al cărei nume real este Jamesetta Hawkins, este o cântăreaţă americană de jazz, blues şi R&B, născută la Los Angeles, pe data de 25 ianuarie 1938. De-a lungul unei cariere impresionante, Etta James a fost recompensată cu patru premii Grammy şi 17 Blues Music Awards. A fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în anul 1993, în Blues Hall of Fame în 2001 şi de două ori în Grammy Hall of Fame, în 1999 şi în 2008. Cea mai celebră piesă a Ettei James este balada ”At Last”, lansată în anul 1961 şi folosită de foarte multe ori de atunci ca muzică de acompaniament pe coloanele sonore ale unor filme şi reclame radiofonice şi spoturi televizate. În filmul ”Cadillac Records” din 2008, ce retrasează istoria muzicii blues din Chicago-ul anilor \'50, cântăreaţa Beyonce Knowles deţine unul dintre rolurile principale, interpretând-o pe Etta James.