Pelicula românească „Eu când vreau să fluier, fluier\" nu se află pe lista scurtă a celor nouă filme dintre care vor fi alese nominalizările la categoria Cel mai bun film străin de la premiile Oscar 2011, potrivit deciziei Academiei Americane de Film. În 2010, „Eu când vreau să fluier, fluier\" a câştigat două premii importante la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin: marele premiu al juriului (Ursul de Argint) şi distincţia „Alfred Bauer\".

Cele nouă filme incluse pe lista scurtă de la Oscar 2011, selectate din 66 de titluri eligibile, sunt: “Hors la Loi” (Algeria), “Incendies” (Canada), “In a Better World” (Danemarca), “Dogtooth” (Grecia), “Confessions” (Japonia), “Biutiful” (Mexic), “Life, above All” (Africa de Sud), “Tambien la Lluvia” (Spania) şi “Simple Simon” (Suedia). Din cursa pentru Oscar a ieşit, aşadar, şi câştigătorul Palme d\'Or de la Cannes 2010, pelicula thailandeză ”Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives\".

Cele cinci nominalizări vor fi făcute publice pe 25 ianuarie, iar câştigătorul va fi anunţat la gala Oscar 2011, care va avea loc pe 27 februarie.

Anul trecut, România a fost reprezentată la Oscar de „Poliţist, adjectiv\", regizat de Corneliu Porumboiu, iar în 2009, de „Restul e tăcere\", al lui Nae Caranfil. Niciunul dintre acestea nu a ajuns, însă, pe lista nominalizărilor categoriei Cel mai bun film străin.