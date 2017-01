„Eu îmbin paşii de mambo şi salsa cu exerciţiile pentru tonifiere”

Bianca Anton este una dintre cele mai cunoscute instructoare de aerobic din Constanţa, sala de fitness fiind pentru ea o a doua casă. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, Bianca a vorbit despre importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos, care presupune mult sport şi o alimentaţie echilibrată.

Reporter: Cum aţi ajuns să transformaţi pasiunea pentru fitness în meserie?

Bianca Anton: Am făcut sport de performanţă, atletism, foarte mulţi ani. În plus, după ce faci un sport de performanţă, te îngraşi. Am fost atlet de performanţă, dar din păcate, nu am putut să merg mai departe, pentru că am avut problemă, o ruptură de fibră musculară. Pentru că nu am putut să ajung acolo unde am vrut, mi-am propus să merg la o sală de sport, să fac de aerobic, ca să nu mă îngraş. Am început în Bucureşti să fac aerobic, eram studentă la Academia de Educaţie Fizică şi Sport. Ducîndu-mă prin sălile de aerobic, am întîlnit un instructor foarte bun, care, de altfel, a fost şi mentorul meu, Luminiţa Nicolescu, un nume cunoscut în lumea aerobicului. Aceasta mi-a spus că fac cu pasiune ceea ce fac şi că sînt foarte bună în acest domeniu. Mai mult, mi-a recomandat să dau nişte examene, pentru a ajunge intructor, ca să împărtăşesc celorlalţi ceea ce am învăţat.

Rep: Ce satisfacţii vă oferă această meserie?

B.A: Pentru mine, ceea ce fac acum este o satisfacţie, însă, ca să fiu sinceră, din cauza acestei ocupaţii trebuie să mă deplasez foarte des în străinătate şi cu toate că ar trebui ca familia să fie pe primul plan, la mine a ajuns pe locul doi. Dar satisfacţia mea cea mai mare este cînd vine omul la mine şi îmi spune că a slăbit un anumit număr de kilograme sau că se simte foarte bine de cînd a început să frecventeze cursul de aerobic, nu trofeele obţinute. Cît despre trofee, cele mai multe sînt cîştigate la convenţii internaţionale de aerobic. La aceste evenimente vin instructori din mai multe ţări: Ungaria, Franţa, Germania, iar noi avem de învăţat de la instructorii străini. Am primit, printre altele, Premiul de excelenţă pentru impresie artistică.

Rep: Ce sfat le daţi femeilor care vor să se menţină în formă?

B.A: Orice femeie trebuie să îşi facă timp pentru ea, măcar o oră pe zi. Într-adevăr, foarte multe femei sînt ocupate, dar trebuie să se străduiască să îşi facă timp pentru ele însele. Chiar dacă nu au cum să vină la sală, trebuie să alerge sau să facă mişcare, pentru că sportul este sănătate, iar aceasta este viaţă. Însă sportul trebuie îmbinat cu o alimentaţie sănătoasă. Dacă vrei să arăţi bine, trebuie să ai o alimentaţie sănătoasă, apoi să rezervi măcar o jumătate de oră în care te poţi plimba cu bicicleta sau să faci înot şi nu în ultimul rînd, să bei cel puţin doi litri de apă pe zi.

Rep: Dvs. urmaţi un regim alimentar special?

B.A: Nu am un regim anume, nu aş putea să spun că ţin un regim, mai ales că sînt la sală cinci sau şase ore pe zi. Totuşi, am grijă să nu mănînc grăsimi, prăjeli, paste făinoase, prăjituri. În schimb, prefer să mănînc fructe, pui, peşte, ouă, foarte multe salate şi beau foarte multă apă. Recomand acest lucru şi celorlaţi şi să se ferească de fast food-uri! Mîncarea trebuie... gustată şi mie mi se întîmplă să mi se facă poftă de pizza, dar o gust, atît. Eu nu mănînc gras nici măcar de sărbători, chiar dacă gătesc, pentru că am o familie, sînt căsătorită, am un copil, deci trebuie să prepar mîncărurile tradiţionale. Dar eu nu mănînc sarmale, carne de porc, iar dacă sînt invitată undeva, doar gust.

Rep: Aveţi programe de aerobic foarte variate. Cum reuşiţi să le îmbinaţi?

B.A: Am luat aceste game variate de programe din străinătate, pentru că nu trebuie să te plictiseşti făcînd acelaşi lucru mereu. Eu îmbin paşii de mambo şi salsa cu exerciţiile pentru tonifiere, dar, din păcate, încă mai sînt persoane care se tem de acest stil de aerobic cu o coregrafie.

Rep: Ce sfat le daţi tinerelor care vor să vină la sală?

B.A: În primul rînd, să aibă ambiţie multă, să ştie ce vor. La sală nu ar trebui să vină neapărat ca să slăbească, ci pentru a se relaxa, pentru sănătate, dar şi pentru a socializa. În momentul în care intri în sală, laşi toate problemele la uşă.