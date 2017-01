„Eu nu am să-mi reproşez nimic, din nicio perioadă“

06:37:07 / 25 Decembrie 2016

,,stati linistiti''

Domn Presedinte,stai linistit ca nu iesi cu nimic in evidenta fata de ceilalti politicieni din tara si chiar de peste hotare.Dar fi atent ,ca la cum se face justitia politica sa-r putea sa o incurci.Se incearca in continuare sa ne abata atentia de la subiectele mai arzatoare.Pai ce vrei matale?Sa taca ,,revolutionarii lui Maries?Pai daca se trezeste lumea si ii intreaba pe fiecare ,daca are timp ca s-au inmultit ca ciupercile,daca au iesit in galagie pentru ,,libertate''sau pentru privilegii?.Plus de asta ,nu vezi ca si aia de la case mai mari spun ca au gresit cu Irakul,cu Libia ,etc si ,zice cineva ceva?.Isi vor cere scuze peste citiva ani si ca orice decizie politica asimilata drept injuratura politice se sanctioneaza.... politic.Si la cata bogatie ai acumulat nu au decat sa-ti ia caii de la bicicleta.