Eu sunt mic…

În partidul de suflet al lui Băsescu lucrurile nu sunt aşa roz precum încearcă pedeliştii să arate. Senatorul PDL Radu Berceanu recunoaşte că nu toate deciziile care se iau la vârf sunt înghiţite cu uşurinţă de pedelişti. Rugat să comenteze declaraţia Monicăi Macovei, care a spus că va milita în continuare să se introducă în Statut separarea afacerilor cu statul de politică, Berceanu a spus: “Credeţi că ea-şi închipuie că e vreo şansă să intre în statut aşa ceva?”. El vede în relansarea subiectului mai mult un exerciţiu de imagine: “Într-o declaraţie politică, sunt de acord. Dar în statut trebuie să fie ceva concret. Zicem că de mâine cine are afaceri nu mai are ce căuta în politică. Aşa, şi? X are afaceri şi le trece pe numele lui fiu-su sau al lui unchiu-su. Sau al unui prieten. Şi atunci sunt ascunse şi se fac intervenţii mai ceva ca până acum. Să găsească ea o soluţie, pe unde pluteşte ea pe acolo, să schimbe apucăturile”. Berceanu a susţinut că “nu s-a luat nicio decizie în sensul ăsta în PDL” şi că rezoluţia din vară “a fost aşa, o discuţie”. “Un partid de dreapta se sprijină pe oameni de afaceri. Cum îi reprezintă ea, acolo, la Bruxelles? Dacă ar fi numai Monici Macovei, partidul ăsta n-ar mai avea nicio legătură cu nimic”, a mai declarat Berceanu. Amintim că, pe la sfârşitul lunii mai, Colegiul Director al PDL a adoptat o rezoluţie prin care împuternicea Biroul Permanent al partidului să stabilească un termen până la care demnitarii democrat liberali să aleagă între funcţia publică şi afacerile cu statul. Anterior, la propunerea blondei Elena Udrea, BPN al PDL decisese ca partidul să îi oblige pe toţi pedeliştii care ocupă funcţii publice şi derulează în acelaşi timp afaceri cu statul să opteze între cele două activităţi. El a atacat-o şi pe Elena Udrea, spunând că ministrul Turismului este de un “fariseism colosal”, deoarece militează ca pedeliştii să renunţe la afacerile cu statul, dar nu suflă niciun cuvânt despre soţi, o aluzie la faptul că Dorin Cocoş, soţul ei, a avut şi ar avea în continuare contracte cu autorităţile publice: “Soluţia e ca toţi să-şi declare afacerile şi să fie totul transparent”. În opinia lui, nici propunerea excluderii din PDL a unui membru anchetat la un moment dat în justiţie nu e viabilă: “Şi dacă în final se dovedeşte că e nevinovat, ce facem? Îi dăm nota 10 şi i-o trecem în carnet?”. Tactica culpabilizării altora este o boală de familie pentru toţi cei din coasta politică a lui Băsescu. Pedeliştii încearcă să supravieţuiască la guvernare inventând mereu tot felul de vinovaţi pe care să-i poată arăta cu degetul populaţiei. Aşa că nu ne mai miră “fariseismul” niciunui pedelist.