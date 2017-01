În ciuda tuturor campaniilor de conştientizare, finanţate cu bani grei de statul român şi de organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniu, mulţi dintre părinţii României zilelor noastre continuă să-şi educe copiii cu parul. Proiectele trec, dar nefastul principiu “eu te-am făcut, eu te omor!” supravieţuieşte în casele românilor şi continuă să facă victime. Este şi cazul unei fetiţe în vîrstă de 13 ani, din cartierul Palazu Mare, care a ajuns, luni după-amiază, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, după ce mama ei şi-a pierdut controlul şi a luat-o la bătaie. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie spun că Niculina Popa s-a supărat pe fiica ei, pe motiv că aceasta nu o ajuta la curăţenie. Enervată peste măsură, femeia, care mai are acasă trei copii, s-a gîndit că fata merită să fie pedepsită, pentru că nu o ascultă. Furioasă, ea s-a dus în bucătărie, a pus mîna pe un făcăleţ şi, fără să stea pe gînduri, a început să-şi lovească fiica în cap şi în spate. După ce s-a calmat, Niculina Popa a trimis-o pe fată la şcoală, acolo unde una dintre profesoare a văzut că eleva are o rană în frunte şi a întrebat-o ce i s-a întîmplat. Cînd a aflat că fetiţa fusese bătută de propria mamă, cadrul didactic a anunţat-o pe directoarea şcolii, care a apelat linia unică 112 pentru a chema o ambulanţă. Fetiţa a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în Clinica de Chirurgie Pediatrică. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare, a declarat: „Starea de sănătate a fetiţei este în prezent bună. Are două plăgi suturate la nivelul scalpului şi rămîne în spital sub supravegherea medicilor”. Mama fetiţei susţine că este nevinovată şi spune că fiica ei ar fi căzut în timp ce se juca. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie continuă cercetările în acest caz şi i-au sesizat pe reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC), care au demarat o anchetă pentru a stabili dacă micuţa se află în siguranţă în sînul familiei. „În urma acestei anchete, vom stabili dacă se impune luarea unei măsuri de protecţie pentru copil sau, eventual, includerea mamei şi a fiicei într-un program de consiliere”, a declarat Mihaela Ristea, purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa.