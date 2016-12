Eugen Bogatu nu părăseşte arestul

Cei doi directori de la UCM Reşiţa, Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, directorul de la Administraţia Porturilor Constanţa, Eugen Bogatu, şi omul de afaceri libanez Said Baaklini au cerut instanţei supreme să le admită contestaţiile împotriva prelungirii mandatelor de arestare şi să fie eliberaţi. Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a judecat, joi, recursul celor patru împotriva deciziei din 15 ianuarie a Secţiei Penale a instanţei supreme, care a decis prelungirea mandatelor până pe 20 februarie. În cadrul pledoariilor susţinute în faţa instanţei, avocaţii celor patru au criticat referatul cu propunerea de prelungire a celor patru, susţinând că acesta nu este temeinic motivat, iar din datele prezentate de procurori nu reiese că lăsarea în libertate a clienţilor lor ar pune în pericol ancheta. În declaraţia dată în faţa Completului de 5 Judecători, omul de afaceri libanez Said Baaklini a povestit cum a încheiat contractul cu UCM Reşiţa, pentru vânzarea a patru motoare, care urmau să fie exportate în Guineea, dar şi despre modul în care a fost arestat în Bulgaria, fiind coborât cu escortă de poliţişti din avionul în care se îmbarcase la Sofia, cu destinaţia Liban. „Eu personal nu am cerut restituirea TVA-ului, a fost o greşeală. Când a venit contabila din concediu medical, această greşeală a fost rectificată: cererea de renunţare a fost depusă pe 25 noiembrie la ANAF. Încheierea contractului între societatea mea şi UCM Reşiţa a avut loc în condiţiile legii”, a declarat în faţa instanţei Saaid Baklini. La rândul său, directorul UCM Reşiţa Adrian Preda a susţinut că a colaborat cu anchetatorii şi consideră că şi-a arătat disponibilitatea de a se pune la dispoziţia acestora, precizând că nu a avut nimic de ascuns.