Eugen Simion și Nicolae Breban nu mai fac parte din USR?!

Prozatorul Cristian Teodorescu, cel care se află în fruntea noii grupării a scriitorilor răzvrătiți din Uniunea Scriitorilor din România (USR), care contestă autoritatea lui Nicolae Manolescu la conducerea USR, a anunțat duminică seară, pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Facebook, că romancierul Nicolae Breban și criticul literar Eugen Simion nu mai sunt membri ai instituției.

„Aseară și azi am primit cereri de reînscriere în USR și cereri de înscriere, pur și simplu. Cu ocazia asta, am rămas stupefiat aflând că Nicolae Breban a fost exclus din USR. Nu mi-a venit să cred că alt confrate al nostru, criticul și istoricul literar Eugen Simion, a fost și el exclus din USR. Le prezint scuze celor doi clasici ai literaturii romîne pentru ceea ce au făcut alții și îi asigur că, legal, sunt în continuare membri ai Uniunii Scriitorilor, chiar dacă echipa d-lui Manolescu vrea să rămână în istoria literaturii ca autori ai excluderii lor”, a scris, pe Facebook, Cristian Teodorescu, președintele noului grup al USR.

„NU, N-AM FOST EXCLUS... AM FOST SUSPENDAT” Academicianul și criticul literar Eugen Simion a precizat că nu este propriu-zis vorba de o excludere, ci de o suspendare care a survenit din cauza faptului că nu a achitat cotizația de membru USR. „Nu, n-am fost exclus... Am fost suspendat. M-au suspendat că am întârziat să plătesc cotizația. Nu m-a căutat nimeni, nu m-a întrebat nimeni înainte de a mă suspenda și am aflat că există o comisie de monitorizare. N-o să mă sinucid din cauza asta. S-a întâmplat anul trecut. Am rămas așa. N-am răspuns la chestia asta. Fostul meu coleg și prieten Manolescu, coleg de Academie, a găsit că așa e bine. Sper ca USR să devină mai puternică și mai bogată prin această suspendare a mea”, a precizat, pentru Mediafax, Eugen Simion.

Întrebat dacă dorește să fie reinclus, reprimit în USR, academicianul a spus: „Deocamdată nu. Nu m-am gândit la chestiunea asta pentru că timp de două decenii Uniunea Scriitorilor nu m-a invitat niciodată, nu m-a întrebat niciodată de sănătate. N-a făcut niciun gest de simpatie pentru mine. Ce să fac acolo? Unde nu ești poftit, dorit... Am fost timp de aproape 50 de ani în timpuri grele în USR, am apărat înainte de '90 demnitatea ei, cred că atunci USR s-a purtat foarte bine. Cred că a fost un centru de rezistență față de indicațile oficiale. Acum nu mai știu ce face USR”.

Pe de altă parte, academicianul și cunoscutul scriitor Nicolae Breban a declarat: „Am fost exclus din Uniunea Scriitorilor. Îmi pare rău că Uniunea Scriitorilor în loc să se ocupe de problemele grave ale învățământului, ale culturii... Vedeți că e atacată și programa școlară. Ei se ocupă cu fleacuri acolo, dau lumea afară, fac ședințe, ca pe vremea comunismului”. Acesta a mai spus că nu își dorește să conteste decizia excluderii sale, considerând acest lucru ridicol. „Am publicat de curând un roman. L-am lansat în patru orașe din Ardeal, în Timișoara, Oradea, Cluj, Iași. Îmi văd de treaba mea”, a mai spus Breban.

​