EURO 2016 va fi cel mai profitabil Campionat European din istorie

Această ediţie a Campionatului European de fotbal va avea cele mai mari venituri din istoria competiţiei. Organizatorii estimează că vor atinge cifra de 1,9 miliarde de euro, cu 41% mai mult faţă de ediţia din 2012. Turneul organizat de Polonia şi Ucraina a avut atunci venituri de 1,3 miliarde de euro. Cea mai mare contribuţie la această creştere a avut-o mărirea numărului de echipe participante, de la 16 la 24.

Când Michel Platini, fostul președinte al UEFA, a decis să modifice formatul competiţiei nu s-a gândit neapărat la creşterea veniturilor, ci la asigurarea voturilor naţionalelor mici, însă cele 24 de echipe participante la turneul final au mărit aria de vizibilitate pentru sponsori. Şi, în ciuda scandalurilor de corupţie de la FIFA şi UEFA, marile companii sunt în continuare doritoare să-şi asocieze imaginea cu fotbalul.

Pentru turneul final din Franţa, UEFA a reuşit să atragă susţinere financiară din partea a 10 sponsori principali, printre care companii precum Turkish Airlines, SOCAR (compania naţională de petrol din Azerbaijan) şi Hisense (producător chinez de electrocasnice). Cei de la UEFA estimează că vor încasa un miliard de euro doar din drepturile TV, adică în jur de 200.000 de euro pentru fiecare minut. La această sumă se adaugă 400 de milioane de euro de la sponsori şi din merchandising plus 500 de milioane de euro din vânzarea de bilete şi din activităţile conexe.

Din punct de vedere economic, Campionatul European de fotbal depășește cu mult alte campionate regionale. De exemplu, drepturile de televizare pentru ediția din acest an a Copa America Centenario au fost adjudecate pentru 112,5 milioane de dolari. În cazul Asiei, drepturile de televizare pentru deceniul ce se încheie în 2020, perioadă care include două ediții ale campionatului regional, au fost vândute pentru un miliard de dolari.

În spatele veniturilor de miliarde de euro generate de EURO 2016 stă audiența formată din 130 de milioane de telespectatori la fiecare partidă, subliniază directorul de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein. Audiența ar urma să crească până la 300 de milioane de telespectatori la finala din 10 iulie de pe Stade de France. De reținut: Super Bowl 50 din februarie a avut doar 110 milioane de telespectatori. „Vom avea 51 de Super Bowl-uri în decurs de o lună”, susține Guy-Laurent Epstein.

Aproximativ trei sferturi din veniturile din televizare vor veni din zona euro, chiar dacă unele țări, precum Italia și Spania, au fost nemulțumite de prețul mare cerut pentru a putea difuza partidele de la EURO 2016. Cu toate acestea, Epstein a adăugat că au crescut și veniturile realizate în SUA, Brazilia și Orientul Mijlociu.

De asemenea, cele 2,5 milioane de bilete disponibile la vânzare pentru ediția din acest an, cu un milion mai multe decât în 2012, vor fi responsabile pentru restul veniturilor generate de EURO 2016. Epstein a declarat că UEFA se așteaptă ca toate biletele să fie vândute, inclusiv o parte dintre biletele rezervate de companii pentru clienții lor, care vor fi puse și ele la dispoziția publicului. „Este mai dificil pentru companii să invite oaspeți, din cauza înăspririi reglementărilor, susține Epstein, adăugând că spectrul terorismului și grevele care au loc în Franța nu ajută la îmbunătățirea situației.

În schimb, pentru Franța, țara gazdă, impactul EURO 2016 va fi limitat. Cercetătorii de la Centre for the Law and Economics of Sport din Limoges au estimat că turneul va avea un impact economic de 1,3 miliarde de euro, în principal de pe urma cheltuielilor fanilor, în timp ce 1,7 miliarde de euro au fost cheltuite pentru stadioanele care vor găzdui partidele de la EURO 2016.