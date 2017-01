Euro a cîştigat teren în faţa leului

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, pînă la 3,2721 lei/euro, de la 3,2606 lei/euro cît era marţi, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută ale investitorilor străini cu plasamente în ţările din regiune, susţin analiştii. Euro era cotat în deschiderea şedinţei valutare locale la 3,2650 lei, la un nivel similar celui de marţi, dar după primele ore de tranzacţionare euro a recuperat terenul pierdut în ultimele două zile şi s-a apreciat la 3,2730 lei. "Euro a crescut azi (n.r. - ieri) mai sus de 3,27 lei, pentru că leul pare să urmeze evoluţia celorlalte monede din regiune care s-au depreciat uşor faţă de euro", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat în prima parte a zilei de la 1,3318 la 1,3261 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3270 dolari/euro. Aprecierea dolarului faţă de euro s-a accentuat ca urmare a faptului că investitorii cred că Federal Reserves (banca centrală a Statelor Unite) nu va mai scădea rata dobînzii de politică monetară în perioada următoare. Cursul afişat ieri de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,93%) faţă de dolar, de la 2,4427 lei/dolar, cît era marţi, la 2,4655 lei/dolar, ca urmare a aprecierii dolarului pe piaţa internaţională. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,86% pe an faţă de 6,87% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,38% pe an, de la 7,39% pe an, cît era marţi.