Euro a coborît din nou sub 3,38 lei

Moneda europeană s-a depreciat, ieri, cu aproape un ban faţă de sfîrşitul săptămînii trecute, Banca Naţională a României (BNR) afişînd un curs de 3,3789 lei/euro, cu 0,26% sub nivelul înregistrat în ultima şedinţă a săptămînii trecute, ca urmare a aprecierii monedelor din regiune în raport cu euro. Este pentru a treia oară în 2007 cînd BNR afişează un curs sub 3,38 lei/euro, după prima zi de tranzacţionare a anului, cînd s-a înregistrat şi minimul anului pentru moneda europeană, cotată cu 3,3560 lei, şi după 22 ianuarie, cînd BNR a calculat un curs mediu pe piaţa băncilor de 3,3796 lei/euro. La deschiderea pieţei valutare de ieri, băncile cumpărau un euro cu 3,3820 lei şi îl vindeau cu 3,3850 lei, cu 30 lei vechi mai puţin pentru un euro decît vineri seară, iar după prima oră de tranzacţionare, moneda europeană s-a depreciat pînă la un curs minim de 3,3750-3,3800 lei, în aşteptarea licitaţiei organizate de BNR. După prînz, euro a revenit uşor, însă a rămas sub 3,38 lei, fiind cotat cu 3,3770-3,3795. Pentru moneda americană, banca centrală a afişat ieri un curs oficial de 2,6121 lei/dolar, cu un ban mai mult pentru un dolar (0,37%) faţă de vineri, pe fondul unei aprecieri a monedei americane faţă de euro. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3930 şi 1,2970 dolari/euro, după ce cursul depăşise 1,30 dolari/euro în şedinţa anterioară.