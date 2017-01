Euro a continuat să fie tranzacţionat peste nivelul de 3,31 lei

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, nesemnificativ (0,02%) faţă de euro pînă la 3,3120 lei/euro, ca urmare a cîtorva ordine de vînzare de valută din prima parte a şedinţei valutare, susţin dealerii. \"Cursul leului a fluctuat într-un interval destul de strîns azi (n.r. - ieri), iar cotaţiile nu au fost influenţate de inflaţia peste aşteptările analiştilor, anunţată dimineaţă de Statistică\", a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3120 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 8 lei vechi (0,02%) faţă de euro, de la 3,3128 lei/euro, cît era luni. Băncile cotau un euro la 3,3040-3,3090 lei în debutul şedinţei valutare de ieri, cu aproape 50 de lei vechi mai puţin decît luni, iar după prima oră de tranzacţionare leul a pierdut teren pînă la 3,31 lei/euro. Pînă la jumătatea zilei, cursul leului a oscilat între 3,3080 şi 3,3180 lei/euro.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3777 la 1,3830 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3824 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 31 de lei vechi (0,13%) faţă de dolar, de la 2,4019 lei/dolar, cît era luni, la 2,3988 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,94% pe an, faţă de 5,66% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 6,83% pe an, de la 6,56%, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 6-7% pe an, după ce BNR a atras luni 4 miliarde de lei în depozite la două săptămîni, la o dobîndă medie anuală de 6,84%, iar Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a scos din piaţă 100 de milioane de lei pentru titlurile de tip benchmark pe zece ani licitate pe 6 septembrie.