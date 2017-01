Euro a crescut uşor la 3,41 de lei

Cursul oficial afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a leului cu 0,17%, pînă la 3,4104 lei/euro faţă de luni, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută din cursul dimineţii, iar volatilitatea cursului euro/leua fost destul de scăzută în timpul şedinţei valutare. "Piaţa valutară s-a deschis la 3,4050-3,4080 lei/euro, iar după primele ore de tranzacţionare euro a crescut uşor la 3,4100-3,4130 lei. Piaţa a fost destul de liniştită, dar este posibil să vedem ordine de cumpărare de valută venite de la investitorii străini, după închiderea pieţei locale, aşa cum s-a întîmplat şi zilele trecute", a declarat un dealer bancar.

BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 2,6318 lei/dolar, cu 40 de lei vechi mai puţin pentru un dolar (0,15%) faţă de luni, cînd era de 2,6358 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,2946 şi 1,2972 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, moneda americană era cotată la 1,2954 dolari/euro. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 5,16% pe an la depozitele atrase (BUBID), cu 0,25 puncte procentuale mai puţin decît luni, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 7,03% pe an, cu 0,38 puncte mai puţin decît în ziua precedentă. Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele overnight (cu scadenţa la 24 ore, de azi pe mîine) se menţin în jurul nivelului de 5-7% pe an.