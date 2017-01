Euro a urcat la 3,28 lei

Euro era tranzacţionat, la închiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri, la 3,2800-3,2820 lei, la o cotaţie cu un ban mai sus decît cea de joi, pe fondul ordinelor de cumpărare de valută din regiune, susţin dealerii. "Leul s-a depreciat în prima parte a zilei faţă de euro după care şi-a revenit uşor, iar lira turcească, zlotul polonez şi forintul ungar au avut evoluţii similare", a spus dealerul Băncii Transilvania, Florin Bota. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 183 de lei vechi faţă de euro (0,56%), de la 3,2667 lei/euro, cît era joi, la 3,2850 lei/euro.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,3437 la 1,3319 dolari/euro. Cursul afişat ieri de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 369 de lei vechi faţă de dolar (1,52%) de la 2,4210 lei/dolar, cît era joi, la 2,4579 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,09% pe an, faţă de 7,14% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,62% pe an, de la 7,77% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele cu scadenţa la o zi (overnight) în lei au scăzut uşor, iar la finalul zilei încadrau nivelul dobînzii cheie, de 7,25% pe an, respectiv la 7-7,5% pe an.