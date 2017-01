Euro a urcat pînă la 3,1323 lei

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de moneda europeană cu mai mult de un ban (0,38%), pînă la 3,1323 lei/euro, ca urmare a creşterii cererii de valută în special din partea băncilor locale, susţin dealerii. “Euro şi-a revenit pentru că a fost o cerere tot mai mare de valută din partea mai multor bănci locale, care au cumpărat constant euro în prima parte a acestei zile”, a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1323 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 119 lei vechi (0,38%) faţă de euro, de la 3,1204 lei/euro, cît era marţi. Băncile cumpărau un euro cu 3,1170 lei şi îl vindeau 3,1220 lei în deschiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri, la un nivel mai jos decît cel de marţi, iar pînă la jumătatea zilei, euro s-a apreciat la 3,1350-3,1360 lei, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3723 şi 1,3833 dolari/euro, iar în jurul orei 13:45, ora României, cotaţia era de 1,3732 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,90%) faţă de dolar, de la 2,2585 lei/dolar, cît era marţi, la 2,2788 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,31% pe an faţă de 6,41% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 7,09% pe an, de la 7,19% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin în la 6-7% pe an, în apropierea dobînzii de politică monetară, ca urmare a începerii unei noi perioade de rezerve minime obligatorii.