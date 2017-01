Euro face insolație. Leul, cel mai bun curs al lunii

Cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut ieri cu 1,27 bani (0,29%), la 4,3873 lei/euro, minimul ultimelor trei săptămâni şi aproape de cel mai redus nivel la care s-au derulat tranzacţii în piaţa interbancară. Dolarul a fost cotat de BNR la 3,2638 lei, în scădere cu 0,77 bani (0,24%) comparativ cu vineri. Pentru francul elveţian, banca centrală a anunţat un curs în scădere cu 1,02 bani (0,28%), la 3,6102 lei. „Cu puţin înainte de 13.00, oră la care BNR anunţă cursul de referinţă, euro era cotat pe piaţa interbancară la 4,3866 - 4,3880 lei. În piață erau puține tranzacții, iar lichiditatea era redusă“, potrivit unui dealer al unei bănci comerciale. În regiune, forintul a scăzut uşor, cu 0,16%, în timp ce zlotul a stagnat în fața monedei unice. Totodată, ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au scăzut ieri la 1,68 - 2,18% pe an, de la 2 - 2,5% vineri. Ele continuă să fie sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, aflată la minimul istoric de 3,5% pe an. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a coborât la 2,17%, de la 2,2% la finele săptămânii trecute.