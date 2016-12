Euro în 2019... vise, taică!

14:16:47 / 21 Aprilie 2015

Inca avem mafii si idioti la varfuri

Romania a intrat in UE mult prea devreme. Daca si asa a intrat,trebuia sa aiba niste oameni politici destepti si patrioti,adica taman opusul a ce am avut si ce avem,astfel incat sa impuna o trecere la regulile UE mai lent,in functie de capacitatile economice reale. In plus,am avut din '89 pana azi doar mafioti la conducere,ei distrugand si vanzand pe nimic absolut tot ce au apucat,fara pic de scrupule. Viitorul Romaniei cu plata in Euro ar fi tot saracia,doar ca plata asa ziselor salarii s-ar face in moneda europeana.