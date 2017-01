Euro n-a depăşit cea mai dificilă perioadă

Euro a avut în acest an cea mai slabă evoluţie după 2005, iar tendinţa negativă va continua în 2011, în condiţiile în care criza datoriilor suverane are impact asupra creşterii economice, consideră analişti în pieţe valutare citaţi de Bloomberg. Standard Chartered, care a realizat cele mai exacte estimări de-a lungul a şase trimestre încheiate pe 30 septembrie, anticipează că euro s-ar putea deprecia la sub 1,2 dolari pe unitate, până la jumătatea lui 2011, de la circa 1,33 dolari pe unitate în prezent. Westpac Banking, pe locul al doilea în funcţie de precizia prognozelor, anticipează o evoluţie „greoaie” a euro, în timp ce Wells Fargo a retrogradat perspectiva monedei unice, la sfârşitul săptămânii trecute. Euro a înregistrat prima creştere săptămânală după 5 noiembrie, dar avansul ar putea fi de scurtă durată, din cauza temerilor că, după Grecia şi Irlanda, alte state vor avea nevoie de susţinere financiară. De la începutul acestui an, moneda unică s-a depreciat cu 6,7%, după un avans de 2,51% în 2009. Westpac anticipează că euro s-ar putea deprecia la 1,2650-1,2670 dolari pe unitate în decurs de o lună. Ulterior, achiziţiile de obligaţiuni ale Fed ar putea exercita presiuni asupra monedei americane. Astfel, cursul euro ar putea ajunge la 1,35 dolari pe unitate în martie şi la 1,38 dolari pe unitate în martie şi la 1,38 dolari pe unitate în iunie.